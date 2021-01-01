نشرت ريهام زوجة مؤمن زكريا لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورا لزوجها على انستجرام وقت تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى.
وعلم صدى البلد، أن اللاعب يخضع حاليا لبعض الفحوصات الطبية والأشعة على المخ بعد سقوطه على رأسه في منزله، ويخضع لكافة الفحوصات للاطمئنان عليه.
نشر إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك والمنتخب السابق، دعاء- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- لمؤمن زكريا بالشفاء العاجل.
وكتب سعيد: "تمنياتي بالشفاء للنجم مؤمن زكريا والله يشفيه ويعافيه، أتمنى الدعم والدعاء من الجميع له، والله يحفظه، وبإذن الله ستكون أفضل وأقوى".
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التعليقات على تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى .. فيديو
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