أصبح تيك توك هو التطبيق الأكثر تنزيلًا على الهواتف والأجهزة الذكية في 2020، متفوقًا على تطبيق فيس بوك وتطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى بما فيها انستجرام المملوكة لفيس بوك أيضًا، وذلك وفقًا لاستبيان موقع Nikkei Asia.
وأشار الاستبيان أن تطبيق تيك توك نجح في التقدم من المركز الرابع كأكثر التطبيقات تنزيلًا في 2019، ليصبح الأول في 2020، متفوقًا على فيس بوك، واتساب، انستجرام، وماسنجر – المملوكة جميعها لفيس بوك، وتبعها تطبيق سناب شات، ومن ثم تيليجرام.
ووفقًا لما نشره الموقع، فإن التطبيق الصيني كان التطبيق الأكثر تنزيلًا على مستوى العالم، والأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة، وكذلك في الصين. وكانت تطبيقات فيس بوك الأخرى مثل ماسنجر وواتساب وانستجرام هي التالية في قائمة التنزيلات الأكثر رواجًا في مختلف المناطق في العالم، باستثناء الصين التي تمنع قوانينها شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الأمريكية من العمل في البلاد لأمور تتعلق بمراقبة البيانات.
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التعليقات على تيك توك تخطى فيس بوك ليكون التطبيق الأكثر تنزيلًا على الأجهزة الذكية
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