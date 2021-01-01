مايكروسوفت تعلن عن حدث Gamescom في 24 أغسطس وتجلب خدمة xCloud لويندوز

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مايكروسوفت تعلن عن حدث Gamescom في 24 أغسطس وتجلب خدمة xCloud لويندوز

قالت شركة مايكروسوفت إنها ستستضيف فعالية افتراضية في 24 أغسطس الجاري للحديث عن ما يتعلق بحدث Gamescom Xbox 2021 الذي سيجري في اليوم التالي.

ستقوم الشركة ببث الحدث مباشرة عبر منصات يوتيوب، تويتش، تويتر، وفيس بوك جيمينغ. ليكون متاحًا لجميع المهتمين في الألعاب حول العالم. كما ستتيح للمستخدمين في أوروبا تخفيضات تصل إلى 75% على الألعاب خلال فترة الحدث سواء على أجهزة أكس بوكس أو على أجهزة ويندوز 10.

وباستمرار الحديث عن الألعاب، قامت مايكروسوفت بتوفير خدمتها السحابية xCloud على الأجهزة العاملة بنظام ويندوز 10 عبر تطبيق Xbox – أي أنها ستتوفر للأجهزة التي تدعم تطبيق الألعاب في الوقت الحالي.

المصدر: عالم التقنيه

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