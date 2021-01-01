أعلنت الآن شركة هواوي عن إيراداتها للنصف الأول من عام 2021 والتي شهدت انخفاضا بنسبة 29.4% حيث حققت حوالي 320.4 مليار يوان ما يعادل 49.5 مليار دولار من الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وتشير التقارير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر الأكبر منذ بداية الحظر الأمريكي في عام 2019، وهذا يرجع إلى الانخفاض الكبير في المبيعات والذي يقدر بنسبة 47% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلاوة على ذلك فإن أعمال شركة Huawei شهدت أيضا انخفاضا في الإيرادات بنسبة 14.2% لتصل إلى 136.9 مليار يوان ما يعادل 21.1 مليار دولارا، بينما شهدت الأنشطة التجارية للشركة ارتفاعا في الإيرادات حيث جلبت حوالي 42.9 مليار يوان ما يعادل 6.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 بزيادة 18.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وفي تقرير آخر من الشركة الصينية، أشار السيد إريك شو نائب رئيس شركة هواوي إلى أن الشركة قد حددت بالفعل أهدافها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وتهدف إلى البقاء بين شركات القمة وتأمل Huawei أن تفعل ذلك من خلال خلق قيمة عملية لعملائها وشركائها.
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التعليقات على هواوي تسجل أكبر انخفاض في الإيرادات منذ بداية الحظر الأمريكي
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