

هواوي تسجل أكبر انخفاض في الإيرادات منذ بداية الحظر الأمريكي هواوي تسجل أكبر انخفاض في الإيرادات منذ بداية الحظر الأمريكي

أعلنت الآن شركة هواوي عن إيراداتها للنصف الأول من عام 2021 والتي شهدت انخفاضا بنسبة 29.4% حيث حققت حوالي 320.4 مليار يوان ما يعادل 49.5 مليار دولار من الإيرادات خلال الفترة من يناير إلى يونيو، وتشير التقارير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر الأكبر منذ بداية الحظر الأمريكي في عام 2019، وهذا يرجع إلى الانخفاض الكبير في المبيعات والذي يقدر بنسبة 47% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وعلاوة على ذلك فإن أعمال شركة Huawei شهدت أيضا انخفاضا في الإيرادات بنسبة 14.2% لتصل إلى 136.9 مليار يوان ما يعادل 21.1 مليار دولارا، بينما شهدت الأنشطة التجارية للشركة ارتفاعا في الإيرادات حيث جلبت حوالي 42.9 مليار يوان ما يعادل 6.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 بزيادة 18.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.



وفي تقرير آخر من الشركة الصينية، أشار السيد إريك شو نائب رئيس شركة هواوي إلى أن الشركة قد حددت بالفعل أهدافها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة وتهدف إلى البقاء بين شركات القمة وتأمل Huawei أن تفعل ذلك من خلال خلق قيمة عملية لعملائها وشركائها.

قد يعجبك أيضا...

وعلى الرغم من أن هواوي كانت أكبر مورد للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني من عام 2020 إلا أن القيود الأمريكية التي جعلت الشركة الصينية ممنوعة من استخدام نظام Android التابع لشركة جوجل أدت إلى انخفاض في مبيعات الهواتف الذكية للشركة بداية من الربع الثالث من عام 2020، وبذلك لم تعد شركة حتى من بين أكبر 5 مزودين للهواتف الذكية على مستوى العالم.وتشير التوقعات إلى أن الشركة ستعاني من انخفاض كبير في مبيعات النصف الثاني من عام 2020 بسبب منعها من شراء رقاق 5G لتصبح بذلك هي الشركة الوحيدة التي لم تطلق أي هاتف يدعم شبكات الجيل الخامس حتى الآن، مع العلم أن الهاتف الرائد Huawei P50 Pro الذي تم الإعلان عنه مؤخرا يتم تشغيله بمعالج Snapdragon 888 4G فقط.