

جوجل تطلق جرس الباب بالفيديو Nest Doorbell جوجل تطلق جرس الباب بالفيديو Nest Doorbell

أعلنت شركة جوجل عن طرح جرس الباب بالفيديو Nest Doorbell الجديد بسعر يبلغ نحو 180 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن جرس الباب بالفيديو الجديد يأتي مزودا ببطارية ويمكن استعماله لاسلكيا بشكل كامل.



وتمتد فترة تشغيل البطارية ما بين شهر و6 شهور حسب الاستخدام، ويتم إعادة شحن البطارية عن طريق منفذ USB-C على الجانب الخلفي لجرس الباب.

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ويمتاز جرس الباب Nest Doorbell الجديد بإمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بالتنسيق العمودي وبدقة 960 x 1280 بيكسل وبسرعة 30 صورة في الثانية مع دعم وظائف وضع الرؤية الليلية ووضع HDR ضمن باقة التجهيزات القياسية.وأشارت جوجل إلى أنه يمكن توصيل جرس الباب بالفيديو الجديد بشبكة التيار الكهربائي مباشرة، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى شحن البطارية، ولكن تظهر أهمية البطارية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.وبمجرد رصد حركة أمام باب المنزل يتلقى المستخدم إشعارا بذلك مع مقطع فيديو لكي يرى الشخص الواقف أمام الباب، كما يمكن التحدث مع هذا الشخص مباشرة عن طريق الميكروفون والسماعة، حتى إذا كان المستخدم خارج المنزل. وتقوم الكاميرا بتخزين مقاطع الفيديو لآخر ثلاث ساعات.