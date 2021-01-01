

سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Ulefone Tab A7 سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Ulefone Tab A7

بعد نجاح شركة Ulefone في سوق الهواتف الذكية قررت الانضمام إلى سوق الأجهزة اللوحية حيث قامت بإزاحة الستار رسميا عن الجهاز اللوحي Ulefone Tab A7 الذي يأتي مع مواصفات اقتصادية وسعر رخيص جدا مقارنة بالأجهزة التابعة للشركات الأخرى، ولكيلا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على سعر ومواصفات الجهاز اللوحي Ulefone Tab A7.



مواصفات Ulefone Tab A7

هذا الجهاز اللوحي الجديد من Ulefone يصل مع شاشة IPS LCD بحجم 10.1 بوصة وبدقة 1920×1200 بكسل، بالإضافة إلى أنه يضم كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا خاصية panorama وHDR، والجهاز اللوحي Ulefone Tab A7 يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يحتوي الجهاز اللوحي Ulefone Tab A7 على معالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة IMG8322 ويعمل بنظام Android 11 بالإضافة إلى أنه يتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.

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بطارية هذا الجهاز اللوحي تأتي بسعة 7680 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء تضم شاحنا عاديا بقوة 10 واط (ومع ذلك يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وعلاوة على ذلك فإن هذا الجهاز يتميز بخاصية Face Unlock لفتح الجهاز عن طريق الوجه ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM كما أنه يدعم تركيب كارت ميموري microSD لزيادة مساحة التخزين (يتم تركيبه بدلا من أحد الشرائح).سعر الجهاز اللوحي Ulefone Tab A7الجهاز اللوحي Ulefone Tab A7 متوفر حاليا للشراء في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبلغ حوالي 152 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.