غوغل تستعد لإطلاق هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن غوغل ستكشف الشهر القادم عن أحدث هاتف طورته ليعمل مع شبكات 5G.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Pixеl 5a سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68 ، أبعاده (144/70.4/8) ملم، وزنه 151 غ، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6 بوصات، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، معدل ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 432 شمعة/م تقريبا.
وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 765G 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 620، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت
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