شاهد فيراري روما عالقة في شارع إيطالي ضيق أثناء محاولة اجتيازه

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صورة الخبر: شاهد فيراري روما عالقة في شارع إيطالي ضيق أثناء محاولة اجتيازه
شاهد فيراري روما عالقة في شارع إيطالي ضيق أثناء محاولة اجتيازه

المربع نت – فيراري روما هي سوبركار بديعة الجمال بمحرك V8 قوي وداخلية متطورة وجذابة.. وقد ظهر فيديو لسيارة روما فضية عالقة داخل شارع إيطالي ضيق جداً أثناء محاولة اجتيازه.

من الواضح أن السائق أخطأ في تقدير عرض سيارته مقارنة بالشارع ما أدى لهذا الموقف.. ونشير إلى أن روما ليست سيارة صغيرة، حيث يبلغ عرضها 77.7 بوصة وطولها 183.3 بوصة، بينما تشتهر إيطاليا بشوارعها وحواريها الضيقة.

وتعتمد روما الجديدة على محرك V8 تيربو سعة 3.9 لتر بقوة 620 حصان وعزم دوران 760 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج بثمان سرعات، ما يسمح للكوبيه بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية بسرعة قصوى 320 كم\س.

مقصورة السيارة متطورة تقنياً مع لوحة عدادات رقمية ونظام معلومات ترفيهية فريد من نوعه، وحتى الراكب الأمامي حصل على نظام معلومات ترفيهية خاص به، مع جلود فاخرة وزخرفات معدنية وسوداء مصقولة.

المصدر: المربع نت

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