كيا يعلن عن أسعار "سيراتو" فيس ليفت 2022 في السوق المصري

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كيا يعلن عن أسعار "سيراتو" فيس ليفت 2022 في السوق المصري


أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT (وكيل كيا في السوق المصري) عن أسعار نسخة الفيس ليفت من السيارة المدمجة "كيا سيراتو Kia Cerato" موديل 2022، والتي تم طرحها رسميًا في السوق المصري.

وتنطلق سيراتو facelift القادمة بنفس منظومة القوة المتوفرة حاليًا، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 130 حصان وأقصى عزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.6 ثانية.

أما بخصوص الملامح الجديدة للفيس ليفت فيبدو التغيير أكثر وضوحًا في الواجهة، فعلى سبيل المثال تظهر الشبكة الأمامية التي أصبحت أعرض بعض الشيء، ويبدو تصميمها الجديد وكأنها تتكون من مجموعة من الشظايا (الأشرطة) الصغيرة المتناثرة أفقيًا بشكل منظم في منتصف الواجهة، وتمتد هذه الأشرطة الصغيرة إلى الجوانب لتشكل خطان أفقيان (كل خط يتكون من 3 أشرطة متصلة)، ويتوهج كل منهما بتقنية LED كإضاءة نهارية، أعلى وأسفل المصابيح الأمامية المعدّلة.

ولا يمكن إغفال شعار كيا الجديد الذي يستقر عند نهاية غطاء المحرك (نفس موضعه السابق).. أما بخصوص الجزء السفلي من الواجهة فقد حصل أيضًا على نصيبه من التعديلات، من خلال التصميم الجديد لفتحات التهوية التهوية الجانبية في شكل يشبه المثلث، وكذلك انفصال مصابيح الضباب عنها لتستقر في موضعها الجديد عند الشبكة السفلية.

وتتضمن السيارة المزيد من الاختلافات بين الشكل الحالي ونسخة الفيس ليفت سيتم تقديمها أكثر تفصيلاً في تقرير لاحق مع تجهيزات الفئات.. وفيما يلي قائمة الأسعار الجديدة للسيارة القادمة 2022 بجميع فئاتها:

LX

319,900 جنيه
LX FO

329,900 جنيه

EX Cam

359,900 جنيه

Highline

374,900 جنيه

Topline

414,900 جنيه





المصدر: عالم السيارات

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