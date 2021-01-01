كيا يعلن عن أسعار "سيراتو" فيس ليفت 2022 في السوق المصري

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT (وكيل كيا في السوق المصري) عن أسعار نسخة الفيس ليفت من السيارة المدمجة "كيا سيراتو Kia Cerato" موديل 2022، والتي تم طرحها رسميًا في السوق المصري.
وتنطلق سيراتو facelift القادمة بنفس منظومة القوة المتوفرة حاليًا، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 130 حصان وأقصى عزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.6 ثانية.
أما بخصوص الملامح الجديدة للفيس ليفت فيبدو التغيير أكثر وضوحًا في الواجهة، فعلى سبيل المثال تظهر الشبكة الأمامية التي أصبحت أعرض بعض الشيء، ويبدو تصميمها الجديد وكأنها تتكون من مجموعة من الشظايا (الأشرطة) الصغيرة المتناثرة أفقيًا بشكل منظم في منتصف الواجهة، وتمتد هذه الأشرطة الصغيرة إلى الجوانب لتشكل خطان أفقيان (كل خط يتكون من 3 أشرطة متصلة)، ويتوهج كل منهما بتقنية LED كإضاءة نهارية، أعلى وأسفل المصابيح الأمامية المعدّلة.
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