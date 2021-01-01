عودة بلاي ستيشن 5 للأسواق من جديد.. اعرف السعر

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عودة بلاي ستيشن 5 للأسواق من جديد.. اعرف السعر

نجحت منصة الألعاب الأشهر في العالم “بلاي ستيشن 5” منذ ظهورها للأضواء، في جذب الملايين من المستهلكين حول العالم بصورة ملحوظة، لدرجة أن الجهاز نفد تماماً من الأسواق وحتي من المخازن.

ويعد جهاز “بلاي ستيشن 5” سليل منصة الألعاب الأشهر في العالم “بلاي ستيشن” المقدمة من علامة سوني اليابانية العريقة، ويتوافر في نسختين، الأولى “العادية” بسعر 499 دولاراً، والثانية “ديجيتال” مقابل 399 دولاراً.

ويمكنك الحصول على جهاز “بلاي ستيشن 5” من خلال المواقع الرسمية لمتجري “bestbuy” و“walmart”.

جدير بالذكر أن المدير المالي لشركة "سوني"، هيروكي توتوكي، كان قد أعلن: "تمكنت الشركة من توفير ما يكفي من رقائق أشباه الموصلات لتحقيق هدفها بإنتاج 14.8 مليون جهاز "بلاي ستيشن 5" هذا العام المالي".

يأتي ذلك بعد إعلان شركة “سوني” الأسابيع الماضية أنها باعت 10 ملايين جهاز "بلاي ستيشن 5" منذ إطلاق وحدة التحكم قبل 9 أشهر.

المصدر: صدى البلد

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