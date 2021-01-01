نجحت منصة الألعاب الأشهر في العالم “بلاي ستيشن 5” منذ ظهورها للأضواء، في جذب الملايين من المستهلكين حول العالم بصورة ملحوظة، لدرجة أن الجهاز نفد تماماً من الأسواق وحتي من المخازن.
ويعد جهاز “بلاي ستيشن 5” سليل منصة الألعاب الأشهر في العالم “بلاي ستيشن” المقدمة من علامة سوني اليابانية العريقة، ويتوافر في نسختين، الأولى “العادية” بسعر 499 دولاراً، والثانية “ديجيتال” مقابل 399 دولاراً.
ويمكنك الحصول على جهاز “بلاي ستيشن 5” من خلال المواقع الرسمية لمتجري “bestbuy” و“walmart”.
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التعليقات على عودة بلاي ستيشن 5 للأسواق من جديد.. اعرف السعر
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