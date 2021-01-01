

لمحبى الألعاب.. مايكروسوفت تطلق ميزات جديدة لإكس بوكس لمحبى الألعاب.. مايكروسوفت تطلق ميزات جديدة لإكس بوكس

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات عددا من الميزات الجديدة التي ينتظرها محبى الألعاب على منصتها إكس بوكس Xbox ، والتي ستكون على رأسها ميزة الوضع الليلي للألعاب.



وستجعل ميزة الوضع الليلي لمستخدمي الألعاب على منصة إكس بوكس اللعب أكثر راحة خاصة أثناء الليل، حيث تساعد الميزة على تعتيم الشاشة والتحكم في زر الطاقة وحتى ضوء وحدة التحكم.



وتحسن ميزة الوضع الليلي من مرشح الضوء الأزرق حيث تساعد على تقليل إجهاد العين ، كما يمكن للمستخدمين تعطيل HDR لتجنب الصور الساطعة.

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وبحسب موقع Video Games Chronicle فإنه يمكنك تبديل ميزة الوضع الليلي يدويًا إذا كنت ترغب في ذلك ، ولكن يمكنك أيضًا جدولتها إما في أوقات محددة أو تلقائيًا بناءً على غروب الشمس و وذلك في حالة إذا كنت تلعب لفترة طويلة.ومن ضمن الميزات الأخرى التي أطلقتها مايكروسوفت ميزة Xbox Cloud Gaming على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام الويندوز من خلال تطبيق Xbox إكس بوكس.وقالت مايكروسوفت إن الميزة ستكون متاحة لمستخدمي Xbox Insider حيث أنه مصمم لجمع ملاحظات إضافية من مستخدمي إكس بوكس لمساعدتها على تحسين التجربة قبل طرحها على نطاق أوسع.وللوصول إلى خدمة Xbox Cloud Gaming ، يحتاج مالكو الكمبيوتر الشخصي إلى توصيل وحدة تحكم متوافقة عبر بلوتوث أو USB، وبمجرد تشغيل تطبيق Xbox ، يجب على المستخدمين تحديد زر "الألعاب السحابية" واختيار عنوان لبدء اللعب.