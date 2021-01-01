

واتسآب يسجل الخروج لآلاف المستخدمين دون علمهم واتسآب يسجل الخروج لآلاف المستخدمين دون علمهم

شهد العديد من مستخدمي واتسآب نشاطا غريبا على الحسابات الخاصة بهم على التطبيق، حيث فوجئ الآلاف من المستخدمين خلال الساعات القليلة الماضية تسجيل الخروج من حسابات وتسآب دون علمهم ودون أى سبب واضح.



وبحسب موقع The Times of India فإن مستخدمو هواتف أندرويد فوجئوا بخروجهم من تطبيق واتسآب دون أى قيام بتسجيل الخروج من حساباتهم، كما تم ارسال رسالة لهم تقول "قد يكون هذا بسبب تسجيلك على هاتف آخر، وإذا لم تقم بذلك ، فتحقق من رقم هاتفك لتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك ".



في منشور على موقع تويتر قال موقع WaBetaInfo المسئول عن تعقب التحديثات والتطورات الخاصة بواتسآب" إن المشكلة نشأت بسبب خطأ ولا داعي للقلق"، حيث أنه خطأ ويمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى.

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وحتى الآن لا يوجد أى رد رسمي من تطبيق واتسآب اللملوك لشركة فيسبوك ولم تعترف الشركة بالمشكلة أو تنفيها.كما ذكر الموقع عددا من الخطوات لابد من تفعيلها إذا أحسست إنه تم اخرتاقك على واتسآب منها :- عدم مشاركة رمز تنشيط واتسآبلا تقم بمشاركة رمز تنشيط WhatsApp واتسآب المكون من 6 أرقام إذا جاءت لك رسالة على هاتفك بإدخال الأرقام لأنك بذلك تخاطر بالتعرض للاختراق، وإذا فعلت ذلك عليك القيام بإبلاغ واتسآب من خلال support@whatsapp.com لإلغاء تنشيط حسابك .-تسجيل الخروج من WhatsApp Webيمكنك WhatsApp Web واتسآب ويب من الوصول إلى واتسآب على سطح المكتب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكى، وإذا كنت تستخدم واتسآب ويب في مكان ما دون تسجيل الخروج ، فيمكن للآخرين فتحه بسهولة وتتبع بيانات واتسآب الخاصة بك، لذا تأكد من تسجيل الخروج من واتسآب ويب عندما لا تحتاج إليه.