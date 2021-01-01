

رسميا إطلاق تحفة فيفو هاتف Vivo Y53s..سعر رخيص وبطارية جبارة.. رسميا إطلاق تحفة فيفو هاتف Vivo Y53s..سعر رخيص وبطارية جبارة..

أطلقت شركة فيفو الصينية رسمياً أحدث أجهزتها من الهواتف الذكية ضمن سلسلة Y، ذات الميزانية المحدودة والمخصصة للفئة الشبابية، حيث يحمل الهاتف اسم Vivo Y53s، ويأتي مع عدد من المواصفات الجيدة على رأسها البطارية ذات السعة الكبيرة.





ووفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني، فإن هاتف فيفو الذكي Vivo Y53s، قد تم إطلاقه رسمياً فى الهند، بعد العديد من التسريبات خلال الأيام الماضية، والذي جاء بمواصفات مميزة وسعر منخفض، حيث احتوى على بطارية كبيرة تبلغ سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، ومعالج من إنتاج شركة ميديا تك، مع العديد من المواصفات المتقدمة.



مواصفات هاتف فيفو الذكي Vivo Y53s



يتميز هاتف فيفو الذكي Vivo Y53s، بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، مع نوتش على شكل قطرة ماء، وحواف سفلية بارزة، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

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يحمل هاتف فيفو الذكي Vivo Y53s، بكاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل.يعمل هاتف Vivo Y53s، من فيفو بمعالج ميديا تك، من نوع Helio G80، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت (بالإضافة إلى 3 جيجا بايت من الذاكرة الموسعة)، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيا بايت، قابلة للتوسعة من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.يحزم هاتف فيفو Vivo Y53s، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ شحن من نوع Type-C، ويدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات، كما يدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي Wi-Fi مزدوج النطاق، والبلوتوث Bluetooth 5.0، ويحتوى على تقنية تحديد المواقع الـ GPS، وكذلك مقبس سماعة الرأس.سعر هاتف فيفو الذكي Vivo Y53sجاء الهاتف الذكي Vivo Y53s من فيفو بسعر 262 دولار "أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري" لنسخة 8/128 جيجا بايت.