تعمل شركة موتورولا الأمريكية على إطلاق سلسلة هواتفها الذكية Edge 20، والتى من المتوقع طرحها فى الأسواق الهندية أولا خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الإعلان عنها الشهر الماضي، والتى تتضمن ثلاثة هواتف ذكية وهي Edge 20 و Edge 20 Pro و Edge 20 Lite.
وبحسب موقع NewsBytes فإن عدة تسريبات كشفت المواصفات الكاملة لهواتف سلسلة Edge 20 من موتورولا، والتي ستأتى بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض FHD+ وبدقة 1080X2400 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 9:20، وبمعدل تحديث يبلغ 144 هرتز فى الثانية، مع تصميم مثقوب، وحواف سفلية بارزة، ويحتوي كلا من Edge 20 و Edge 20 Pro، على قارئ بصمات الأصابع فى الشاشة، فيما يحتوى هاتف Edge 20 Lite على قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.
وسيحتوي كلا من Edge 20 و Edge 20 Pro، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع تأتى بدقة 16 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي والذي يأتى بدقة 8 ميجابكسل، مع تقريب بصري بقدرة 3x لهاتف Edge 20، وتقريب بصري بقدرة 5x لهاتف Edge 20 Pro، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتى بدقة 32 ميجابكسل.
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التعليقات على المواصفات الكاملة لهواتف موتورولا القادمة Edge 20
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