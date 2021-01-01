أعلن موقع تويتر عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري الموجودة في خوارزميات اقتصاص الصور على موقع تويتر، حيث كان الموقع قد رصد جائزة قدرها 3500 دولار أمريكي لمن يستطيع اكتشاف الخوارزمية.
وبحسب موقع CNET فإن Bogdan Kulynych بوجدان كولينيتش، والذي يعمل كباحث في جامعة EPFL التقنية بسويسرا حيث أنه طالب دراسات عليا يدرس الخصوصية والأمن والذكاء الاصطناعي قد استطاع اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري في تويتر .
وقام تويتر برعاية المسابقة للعثور على مشكلات في خوارزميات اقتصاص الصور التي يعرضها على الجدول الزمني الخاص بك على الموقع والتي تتحيز للوجوه التي تبدو نحيفة وشابة وذات لون أفتح بدلا من ذوات البشرة الداكنة .
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التعليقات على تويتر يعلن عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري
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