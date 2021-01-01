

تويتر يعلن عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري تويتر يعلن عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري

أعلن موقع تويتر عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري الموجودة في خوارزميات اقتصاص الصور على موقع تويتر، حيث كان الموقع قد رصد جائزة قدرها 3500 دولار أمريكي لمن يستطيع اكتشاف الخوارزمية.



وبحسب موقع CNET فإن Bogdan Kulynych بوجدان كولينيتش، والذي يعمل كباحث في جامعة EPFL التقنية بسويسرا حيث أنه طالب دراسات عليا يدرس الخصوصية والأمن والذكاء الاصطناعي قد استطاع اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري في تويتر .



وقام تويتر برعاية المسابقة للعثور على مشكلات في خوارزميات اقتصاص الصور التي يعرضها على الجدول الزمني الخاص بك على الموقع والتي تتحيز للوجوه التي تبدو نحيفة وشابة وذات لون أفتح بدلا من ذوات البشرة الداكنة .

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وتعتبر المكافأة التي قدمها تويتر لإيجاد انحياز للذكاء الاصطناعي هي نهج جديد للممارسة السائدة لمكافآت الأخطاء التي تدفعها الشركات للخبراء في مجال الأمن الإلكتروني للعثور على الثغرات الأمنية.وأوضح تويتر في وقت سابق أن الخوارزميات التي تعتمد أساسا على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تميل إلى التركيز على الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة في الصور، تسبب انتقادا كبيرا للموقع في حين أنها تكون غير مقصودة وناتجة فقط عن مشكلة في لخوارزميات المستخدمة.وبدأ استخدام خوارزميات اقتصاص الصور وغيرها في موقع تويتر منذ عام 2018 في محاولة للتركيز على الأجزاء الأكثر إثارة للاهتمام من الصور في المعاينات، إلا أنها مع الوقت أثبتت احتوائها على عدد من الأخطاء منها التحيز العنصرى.