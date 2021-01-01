

بقوة 850 حصانًا .. باجاني الخارقة تعزف أجمل الألحان| فيديو بقوة 850 حصانًا .. باجاني الخارقة تعزف أجمل الألحان| فيديو

تعتبر شركة باجاني الإيطالية واحدة من أقوى مصنعي السيارات الخارقة حول العالم، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1992، بينما جاءت الانطلاقة الأولى عبر المؤسس هوراشيو باجاني، الذي اتخذ مدينة سان سيزاريو سول بانارو الواقعة بالقرب من مودينا الإيطالية مقرًا لها لتكن البداية من هنا.



استطاعت باجاني أن تقدم نخبة قوية من الإصدارات الفريدة، التي تمتعت بروح الانطلاق والتسارع، إلى جانب تصميمها المبهر الذي يتمتع بالعديد من المقاومات أبرزها الانسيابية والقدرة على التسارع، وذلك بفضل تكنولوجيا تصنيع المحركات المستخدمة، وعلى رأس هذه الطرازات القوية تأتي كلا من النسخة زودندا وهويرا التي تصل من 0 لـ 60 ميل خلال 3.2 ثانية.



باجاني الخارقة تعزف اجمل الالحان

ظهرت النسخة الخارقة باجاني هويرا R وهي تختبر قدراتها المذهلة، لتظهر وهي تتسارع بشكل يجعلها اقرب إلى الإيقاع الموسيقي لتعزم اجمل الالحان، وذلك بواسطة مخارج العادم الانطلاقة المبهرة، وتتمتع السيارة بمحرك قوة مكون من 12 أسطوانة، من إنتاج مرسيدس AMG، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 850 حصانا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 750 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة متسلسل الأداء مكون من 6 نقلات.

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يذكر أن باجاني هويرا R سوف تأتي عبر 30 نسخة فقط وبقيمة قدرها 3.1 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 48 مليون و50 ألف جنيه مصري.