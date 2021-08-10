

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-8-2021 سعر الدولار في البنوك اليوم 10-8-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 10-8-2021، وعلي مدار الأسبوع الماضي على التوالي .



وبحسب ما اعلنه جدول تسعير الدولار أمام الجنيه بـ البنك المركزي المصري فقد سجل الدولار 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.



ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي AIB.

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بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطنيووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت، مصر، العربي”.بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول ،العقاري المصري العربي، الأهلي اليوناني، الأهلي المتحد، ِABC، الإسكندرية".وسجل سعر الدولار مقابل لجنيه نحو 15.65جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي المصري لتنمية الصادرات و التعمير والإسكان.وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الاهليQNB،الكويت الوطنيNBK، بلوم، HSBC، كريدي اجريكول، قناة السويس، المشرق، البركة الاسلامي، سايب، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، عودة، ، ابوظبي التجاري، العربي الافريقي الدولي".أعلي سعر لـ الدولارووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربيووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في الأهلي الكويتيبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرةوسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع لدي بنك فيصل الإسلامي