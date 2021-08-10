أكد ممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة، أن المركز يقوم بتقديم كافة التيسيرات والدعم للممولين، موضحًا أن المركز يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، وأن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هى طمأنة المهن الحرة.
وعن استعدادات مركز كبار ممولى المهن الحرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أوضح أن المركز قام باتخاذ عدة إجراءات استعدادًا لتطبيق المنظومة على الممولين التابعين للمركز ابتداء من 15 سبتمبر المقبل ، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى متابعة التواصل مع الممولين والذى يتم بالفعل من خلال الاتصالات الهاتفية و البريد الإلكترونى و إرسال خطابات بعلم الوصول و مركز الاتصالات المتكامل ، حيث يتم التواصل مع الممولين لتوعيتهم بقرار إلزامهم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتكامل قبل التشغيل الفعلي للمنظومة ، وتوضيح أن المصلحة تقدم كامل الدعم لهم لتيسير عملية الانضمام.
وقال إن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجههم ، فهدفنا الرئيسي مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم ، مشيرًا إلى أن عملية التطوير التى شهدتها المصلحة وخاصة مع تطبيق الميكنة ، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، ساهم فى تنظيم سير العمل ودقته ، وتوفير الوقت والجهد سواء للعاملين أو الممولين الذين نؤكد لهم دوما أنهم شركاء للمصلحة ، كما نؤكد لهم أن المصلحة حريصة على تقديم المساعدة لهم وتوضيح كافة الأمور ، وإزالة كل العقبات أمامهم لتحقيق الالتزام الضريبى ، مشيرًا إلى أن الممولين ( ومنهم العديد من الفنانين ) بشهادتهم أشادوا بحسن المعاملة وتميز الخدمات الضريبية المقدمة لهم .
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التعليقات على تطبيق الفاتورة الإلكترونية على ممولي «كبار المهن الحرة» 15 سبتمبر
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