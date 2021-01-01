

أشهر أماكن السياحة في جزيرة بوكيت التايلاندية أشهر أماكن السياحة في جزيرة بوكيت التايلاندية

السياحة في بوكيت تعد الأفضل والأكثر إقبالًا؛ حيث بوكيت من أكثر الأماكن التي تتجه إليها أنظار محبي السفر إلى تايلاند، وذلك لكونها أحد الأماكن الشهيرة بمعالمها السياحية الرائعة والتي تأخذك إلى عالم المتعة، فضلًا عن الحياة النابضة فيها ليل نهار، ويمكنك قضاء أمتع الأوقات بين المباني الأثرية والمتاحف في النهار، ثم التوجه للمقاهي والمطاعم والملاهي أثناء الليل.



السياحة في بوكيت للعوائل

في موسم الصيف أو الشتاء يمكنك حزم أمتعتك والتوجه بأسرتك إلى مكان من أجمل أماكن سياحية في تايلاند، وهو جزيرة بوكيت تايلاند التي تسمح لجميع أفراد الأسرة بقضاء أوقاتًا ممتعة، لما تحويه من تنوع في مصادر الجذب السياحي التي ترضي جميع الأعمار.



السياحة في بوكيت للعوائل تشمل أماكن السياحة الثقافية؛ المتمثلة في المعابد القديمة والمتاحف والآثار المختلفة، وأيضًا نجد الشواطئ والحدائق الجميلة التي يستجم فيها الأفراد، ويلعب بها الأطفال ويمارسون هواياتهم المفضلة.

أين تقع بوكيتفي الواقع هي ليست جزيرة واحدة، ولكنها مكونة من مجموعة كبيرة من الجزر الصغيرة المساحة والمكونة لها، والتي يصل عددها حوالي 39 جزيرة، وتقع جميعها على بحر آندمان في جنوب تايلاند.تبلغ مساحة الجزيرة بالكامل والتي هي في نفس الوقت إحدى محافظات تايلاند حوالي 570 كيلومترا مربعا.عدد المسلمين في بوكيت حوالي 20% من سكانها.تحتل المرتفعات الجبلية حوالي 70% من مساحة الجزيرة، والمساحة المتبقية تمثل مجموعة من السهول والجداول المائية.تقع الشواطئ المخصصة لـ السياحة في بوكيت في المنطقة الواقعة على الساحل الغربي للجزيرة.أشهر أماكن السياحة في بوكيت للعوائلعندما ترغب في اصطحاب عائلتك في رحلتك الماتعة في أجمل دول آسيا، لا تنسى أن تضع برنامجًا سياحيًا حسب رغبة كل شخص في العائلة، ولا تقلق فسوف يجد كل منهم ما يضيف المتعة إلى رحلته، ويجعلها رحلة لا تُنسى، وهنا يعرض لكم موقع WHERE2GO أشهر أماكن السياحة في بوكيت للعوائل.حديقة حيوان بوكيتلا تدع الاسم يرسم في مخيلتك أنها حديقة للحيوانات فقط، والتي يتمتع برؤيتها الصغار والكبار؛ مضيفين إلى ثقافتهم أنواعًا مختلفة ونادرة من السلالات التي تم جلبها من أماكن مختلفة من العالم، بل إنها أيضًا تضم مجموعات رائعة من النباتات والأشجار الاستوائية، وأماكن الترفيه المناسبة للأطفال.في حديقة حيوان بوكيت تجد الحيوانات التي تم تدريبها على القيام بعروض ترفيهية للزوار، مما تجعلهم يفضلون الوقوف طويلًا أمامها للاستمتاع بما تقدمه، والقرود التي تمارس هوايتها في تسلق الأشجار، ومتابعة السير خلف الأطفال في بعض الأماكن المسموح بها، وبحيرة التماسيح أيضًا التي يفضلها الشباب.لن تحتاج العائلة إلى الخروج للبحث عن مكان لتناول وجبة الغذاء، بل سوف تجدون هناك مجموعة من المطاعم المميزة التي تقدم أشهى المأكولات للزوار بأسعار مناسبة.شاطئ كارونشاطئ كارون من أجمل شواطئ بوكيت والتي يزورها السياح بوفرة على مدار العام، وبخاصة في فصل الصيف الذي برغم مناخه المداري الحار، إلا أن الشاطئ يمنحك متعة الجلوس في أجواء منعشة تحت المظلات، وأثناء ممارسة إحدى الرياضات المائية المفضلة لديك.يعد شاطئ بوكيت مكانًا متكاملًا ومن أفضل أماكن السياحة في بوكيت تايلاند للعوائل؛ فهو لا يقدم لكم فقط متعة الاستجمام والاستمتاع بالمياه الفيروزية، والرمال الذهبية الناعمة.أيضًا يمكنكم القيام برحلة تسويقية غاية في الإثارة، تجدون فيها كل متطلباتكم بأسعار مناسبة جدًا؛ ذلك عن طريق التجول في محال الشاطئ والسوق الذي يقوم مرة واحدة في منتصف كل شهر، والذي يشارك في إقامته المعبد البوذي المتواجد في طريق شاطئ كارون.شاطئ الحريةلو كانت وجهتك إلى بوكيت بغرض البحث عن الهدوء والاستجمام، وممارسة رياضة التأمل الذهني؛ فعليك التوجه إلى هذا الشاطئ الصغير، الذي يمنحك التواجد في أجواء هادئة، والذي يعتبر أيضًا من أهم أماكن السياحة في بوكيت للشباب.يستطيع الشباب من الجنسين الاستمتاع بممارسة رياضة الكرة الشاطئية، كرة القدم، الكرة الطائرة، وغيرها من رياضات السباحة والغطس ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك البحرية الملونة.شاطئ كاتا نويواحد من الشواطئ التي تمنحك متعة الاسترخاء أنت وعائلتك، حيث برغم صغر الشاطئ والذي لا يتعدى 700 متر، إلا أن تلك المساحة الصغيرة تجعلك تستشعر سحر الطبيعة من حولك.تجذبك تلك المياه الصافية إلى الإبحار فيها وممارسة رياضتك المفضلة، سواء السباحة أو الغطس أو ركوب الموج، ولا تحتاج لتكبد عناء حمل الأطعمة إلى هناك، حيث تتواجد مجموعة من المطاعم القريبة من الشاطئ والتي تقدم للوافدين وجبات ساخنة وشهية.







