من شدة بساطته لن تتوقع أنك داخل منزل أغنى رجل في العالم «إيلون ماسك»، بعد أن كشع عن منزله الصغير الجاهز في مدينة "«بوكا تشيكا» بولاية تكساس، والذي تبلغ تكلفته 50 ألف دولار.
وقال ماسك في تغريدة له على صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بيتي الأساسي هو حرفيًا منزل بحوالي 50 ألف دولار في بوكا تشيكا ستاربيس أستأجره من سبيس إكس إنه أمر رائع نوعًا ما».
وأضاف: «المنزل الوحيد الذي أملكه هو دار الأحداث في منطقة الخليج، إذا قمت ببيعه، فسيقل استخدام المنزل ما لم تشتريه عائلة كبيرة، وهو ما قد يحدث في يوم من الأيام».
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التعليقات على منزل خيالي لإيلون ماسك أغلى رجل بالعالم| فيديو
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