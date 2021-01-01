

منزل خيالي لإيلون ماسك أغلى رجل بالعالم| فيديو منزل خيالي لإيلون ماسك أغلى رجل بالعالم| فيديو

من شدة بساطته لن تتوقع أنك داخل منزل أغنى رجل في العالم «إيلون ماسك»، بعد أن كشع عن منزله الصغير الجاهز في مدينة "«بوكا تشيكا» بولاية تكساس، والذي تبلغ تكلفته 50 ألف دولار.



وقال ماسك في تغريدة له على صفحته الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «بيتي الأساسي هو حرفيًا منزل بحوالي 50 ألف دولار في بوكا تشيكا ستاربيس أستأجره من سبيس إكس إنه أمر رائع نوعًا ما».



وأضاف: «المنزل الوحيد الذي أملكه هو دار الأحداث في منطقة الخليج، إذا قمت ببيعه، فسيقل استخدام المنزل ما لم تشتريه عائلة كبيرة، وهو ما قد يحدث في يوم من الأيام».

وأصبحت المنازل الصغيرة بديلا مشهورا لمنزل العائلة الكلاسيكي أو الشقة، وأصبحت وحدات المعيشة الصغيرة شائعة جدًا، فجذبت انتباه أحد أغنى رجال العالم، وهو إيلون ماسك، وذلك وفقا لما نشره موقع «بزنس إنسايدر».وتساءل الموقع: «هل تشعر بالفضول حيال المنزل الصغير، الذي يضم الآن رجلًا يمكنه شراء عدد لا يحصى من القصور بدلًا من ذلك؟».وأشار الموقع إلى أن مؤسس البيت تيراماني تيراماني لم يؤكد ما إذا كان إيلون ماسك يقيم في تلك الوحدة السكنية الصغيرة البسيطة المسماة Casita، لكن الشركة لم تتردد في الإشارة إلى دورها المحتمل في المنزل الصغير للقوة التكنولوجية.



