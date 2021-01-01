

الناظر يوضح المشروبات والمأكولات المهمة في الطقس الحار الناظر يوضح المشروبات والمأكولات المهمة في الطقس الحار

كشف الدكتور هاني الناظر أخصائي الجلدية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن المشروبات والمأكولات الهامة مع ارتفاع درجات الحرارة الحالية.



كتب الناظر :' في هذه الاجواء الحارة ماهي أفضل المشروبات والاكلات التي يمكن أن نتناولها ؟ أولا المشروبات: طبعا الماء رقم واحد وبكثرة ثم العصائر الطبيعية المثلجة وأهمها مشروب خليط الجزر والبرتقال الطازج ومشروب خليط الليمون والنعناع ومشروب التمر هندي بمكعبات الثلج ومشروب الخروب ومشروب الكركديه المثلجان".



وأضاف في منشوره: "ثانيا الخضروات الطازجة وعلى رأسها الخيار والقثاء والجزر والطماطم والخس بأنواعه".

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وأخيرا نصح الناظر:" ثالثا الفاكهة ومنها البرتقال الصيفي والبطيخ والشهد والكانتلوب ورابعا الزبادي المثلج".