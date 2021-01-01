

«قنديل بحر» يحتضر على شاطئ بريطاني وفي أحضانه سمكة| «قنديل بحر» يحتضر على شاطئ بريطاني وفي أحضانه سمكة|

في مشهد رومانسي لم يتوقعه أحد.. تداول رواد شاطئ كورنوال الإنجليزي صوراً لقنديل بحر جرفته المياه، وهو يحتضن بداخله سمكة اقتنصها، ليواجه الاثنان مصيرهما المحتوم معا ويحتضران على الرمال.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إيان واتكين كان في نزهة في الصباح الباكر عندما صادف المخلوق ذا المظهر الغريب في بادستو، كورنوال، في أحد أيام الأسبوع البحري الوطني.



ولم يصدق نفسه عندما وجد سمكة عالقة داخل قنديل البحر على الرمال الجافة، تظهر بوضوح بسبب جسم القنديل الشفاف.

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وبدت السمكة الصغيرة مصدومة بعد أن حوصرت داخل عائلها «القنديل» على شاطئ خليج هارلين في بادستو.ونشر صندوق الحياة البحرية في كورنويل الصورة النادرة الرائعة على موقعه الرسمي، مشيراً إلى أن الأسماك الصغيرة تستخدم القناديل كمخبأ وملجأ لحماية نفسها من الأسماك والكائنات المفترسة.ويبدو أن سوء الحظ جعل السمكة الصغيرة تتعرض للدغة قاتلة من القنديل لتصبح غذاء له، قبل أن يجرفهما التيار.من جانبه، قال إيان إن من حسن حظه أنه كان يحمل معه كاميرته عندما كان يسير مع كلبه على الشاطئ في السابعة صباحاً، وكان المد في طريقه للقدوم مع طلوع الشمس.وأشار إلى أنه رأى الكثير من المناظر البحرية البديعة والمفارقات العجيبة تحت الماء لأنه كان يعمل بالغوص لأكثر من عشرين عاماً، ولكنه لم يتمكن من التقاط تلك اللحظات بالكاميرا.وأوضح أنه منذ وقت قريب، تصارع صياد مع سمكة قرش متوحشة أثارت الرعب على الشاطئ بعد أن حاولت جذب الصنارة من يديه، وسحبه إلى داخل الماء.