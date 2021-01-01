

برج الجوزاء اليوم.. برج الجوزاء اليوم..

يحرص الكثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الجوزاء ليوم 10أغسطس 2021، بحسب خبراء الأبراج.



ويضم برج الجوزاء مواليد الفترة (من 22/5 إلى 21/6)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:



على الصعيد المهنى

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مهنياً ودراسياًتتخلص من عبء وضغوط كثيرة وتكون راضيًا إلا حد كبيرا علي ما جري بحياتك ، فمن الأفضل أن تتفائل ، وحاول أن توسع تعزيزالعلاقات في محيطك المهني ، ولا تخف من غدًا وتفكر في العمل في المستقبل ، فإذ لم تعرف مكان رزقك فلا تخف فرزقك يعرف مكانك, فإن لمتصل له فسيصل إليك.عاطفياً واجتماعياًما دمت تولي الاهتمام الأكبر بالشريك , هذا يحافظ على سلام العلاقة بينكما , اليوم الفلك يدعمك ويدفعك لإثارة الجنس الآخر وتبدو مغامرًافي الحب ومبهراً.صحياًاهتم بصحتك وبنفسك جيدا فصحتك اليوم جيدةويرافقك هذا الأمر مدة لا بأس بها، شرط توافر الظروف المناسبة , لاتبخل على نفسكويتميز برج الجوزاء بالذكاء وسرعة البديهة ، وهم من الأبراج المرنة و التي تتمتع بحيوية مطلقة، كما يتسم أبناؤه بحب خوض المغامراتالخطيرة والجديدة ، فهو لا يعرف الخوف ، كما أنه من الأبراج الاجتماعية من الدرجة الأولى، فهو قادر على التكيف في جميع الظروف ، وتحت أي ضغط ، ويتصف برج الجوزاء من الشخصيات التي تحب أن تخرج عن المألوف ، فهم قادرين على الاستمتاع بجميع ملاذا الحياة.أما عيوب برج الجوزاء فتتمثل في أنه من الأبراج المخادعة ولدية قدره في التلاعب بعقول الآخرين، برج الجوزاء من الشخصيات الفوضوية،ومواليده يحبون أنفسهم كثيرا، ولديهم نظرة تشاؤمية للحياة، ولا يستطيع تحمل المسئولية، ويعتبر برج الجوزاء من الأبراج التي تنجرف نحوالخيانة بشكل كبير، ولكن في النهاية يندم على ما فعله ، قد تحب برج الجوزاء إذا كنت تفضل الشخص كثير الكلام، ولكن إذا كنت شخصلا تحب الإزعاج فلن تشعر بالسعادة عن التعامل مع مواليد برج الجوزاء.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الجوزاء فهي حافظ على هدوئك، وعليك الاهتمام بصحتك قدر المستطاع، وحاول ألا تتدخل في شئون الآخرين ، وأخيرًا كن قليل الكلام.