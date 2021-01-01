حطم كبش ذهبي اللون الرقم القياسي لأغلى خروف في إيرلندا في مزاد علني، حيث تم بيع الكبش "لوفالك" والبالغ من العمر 7 أشهر بمبلغ 44 ألف يورو (52 ألف دولار )، وتمت عملية البيع بواسطة ريتشارد تومسون، وهو مزارع من باليبوفي بمقاطعة دونيجال، متجاوزا الرقم القياسي السابق لكبش تم بيعه بمبلغ 38 ألف يورو.
وقال طومسون إن سعر البيع الذي تم بها يأتي مرة واحدة في العمر وكان بمثابة حلم أصبح حقيقة"، متابعا :"كنت أتوقع أموالاً جيدة ، لكن ليس ذلك"، وفقا لشبكة bbc.
وتعتبر خراف سوفولك من أكثر السلالات شهرة في أيرلندا الشمالية، فيما قال روبن ماكيلراث ، الرئيس التنفيذي لجمعية سوفولك للأغنام ، عم عملية بيع "لوفالك" إن ذلك كان "بيعًا ممتازًا".
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التعليقات على كبش ذهبي يحطم الرقم القياسي لأغلي خروف فى إيرلندا بعد بيعه بـ44 ألف يورو.. صور
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