

كبش ذهبي يحطم الرقم القياسي لأغلي خروف فى إيرلندا بعد بيعه بـ44 ألف يورو.. صور كبش ذهبي يحطم الرقم القياسي لأغلي خروف فى إيرلندا بعد بيعه بـ44 ألف يورو.. صور

حطم كبش ذهبي اللون الرقم القياسي لأغلى خروف في إيرلندا في مزاد علني، حيث تم بيع الكبش "لوفالك" والبالغ من العمر 7 أشهر بمبلغ 44 ألف يورو (52 ألف دولار )، وتمت عملية البيع بواسطة ريتشارد تومسون، وهو مزارع من باليبوفي بمقاطعة دونيجال، متجاوزا الرقم القياسي السابق لكبش تم بيعه بمبلغ 38 ألف يورو.



وقال طومسون إن سعر البيع الذي تم بها يأتي مرة واحدة في العمر وكان بمثابة حلم أصبح حقيقة"، متابعا :"كنت أتوقع أموالاً جيدة ، لكن ليس ذلك"، وفقا لشبكة bbc.



وتعتبر خراف سوفولك من أكثر السلالات شهرة في أيرلندا الشمالية، فيما قال روبن ماكيلراث ، الرئيس التنفيذي لجمعية سوفولك للأغنام ، عم عملية بيع "لوفالك" إن ذلك كان "بيعًا ممتازًا".

وعلى جانب أخر تمكن باحثون من العثور على بقايا خروف محنطة فى منجم ملح، فى إيران، وهو ما حافظ على الأنسجة الرخوة التي لا تزال ملتصقة بالعظام، ودرس فريق دولي من علماء الوراثة وعلماء الآثار، الحمض النووي من مومياء الخروف التي يبلغ عمرها 1600 عام، والتي عُثر عليها في منجم الملح الإيراني القديم شهراباد، على بعد حوالي 230 ميلا أى قرابة 370 مترًا من طهران، وتحديدًا في مقاطعة زنجان.وكشف العلماء، عن بعض من ممارسات تربية الأغنام في ذلك الوقت، وكيف يمكن للتحنيط الطبيعي أن يؤدي إلى تدهور الحمض النووى، وفي حين أن الحمض النووي القديم عادة ما يتلف ويتفتت، ما يجعل من الصعب دراسته، لكن وجد الفريق البحثى، أن الحمض النووي لمومياء الخروف هذا، محفوظ جيدا للغاية، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.



