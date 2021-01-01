إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون.. طرق متنوعة



إزالة طلاء الأظافر إزالة طلاء الأظافر

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون للتمكن من التخلص من المانكير القديم وتجديد لون الأظافر حسب الإطلالة .



كما ترغب الكثير من النساء في تعلم طريقة إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون لأنه هذه المادة تسبب أضرار كثيرة للأظافر من بينها التقصف والهشاشة مما يجعل مظهرها سيئ.



ترغب بعض النساء في تعلم طريقة إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون تكون سهلة للتمكن من إزالتها بسرعة عند الاستعداد للوضوء والصلاة.

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ومن الأسباب الأخرى التى تجعل النساء يرغبن فى معرفة طريقة إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون لأن له أضرار خطيرة جدا على الصحة حيث يمكن أن يسبب استنشاق الأسيتون بشكل منتظم تهيجًا كافيًا في العين والجهاز التنفسي ، ويؤدي إلى السعال والأرق والاكتئاب والصداع والدوخة.نكشف لكم طريقة إزالة طلاء الأظافر بدون أسيتون في المنزل بمواد متوفرة ورخيصة ولا تضر الأظافر.نتائج مضمونة.. وصفة فعالة من زيت اللوز لتقوية الأظافرطريقة تطويل الأظافر من الجلد.. بالثوم والليمونمسح بالكحوليعد الكحول المحمر أو معقم اليدين من أفضل الطرق لإزالة الطلاء دون الحاجة إلى مزيل الأسيتات فقط ضعي القليل منه على كرة قطنية أو ضمادة وضعيها على ظفرك واتركيه لمدة 10 ثوانٍ وافركيه برفق ذهابًا وإيابًا، ويجب أن يزول طلاء أظافرك بسرعة إلى حد مابالإضافة إلى ذلك ، إذا كان لديك عطر يحتوي على الكحول ، يلاحظ بويس أن هذا يمكن أن يعمل في قرصة ، ولكنه سيتطلب منتجًا أكثر مما لو كنت تستخدم كحولًا محمرًا. ضع في اعتبارك أيضًا أن الرائحة قد تكون طاغية ، لذلك بالتأكيد لا ينبغي أن تكون خيارك الأول.خل وعصير برتقالاخلطي عصير الفاكهة المفضل لديك مع الخل الأبيض وستحصل على حل محلي الصنع لإزالة طلاء الأظافر اجمع بين كمية متساوية من الخل الأبيض وعصير البرتقال الطبيعي واخلطهما معًا، فقط كل ما عليك غمس الكرة القطنية في الخليط واضغط على أظافرك لمدة 10 ثوانٍ حتى ينعم طلاء الأظافر ثم اسحب الضمادة القطنية لإزالة الطلاء.ليمونيستطيع الليمون العادي إزالة طلاء الأظافر أيضًا وضعي عصير ليمون على أظافرك واتركيه حتى يلين طلاء الأظافر قبل فركه.مثبتات الشعرمثبت الشعر يعمل على إزالة طلاء الأظافر صحيحة ولكن يجب أن يكون بخاخ مثبت للشعر واغمري كرة قطنية أو وسادة قطنية برذاذ الشعر ولفي القطن على ظفرك ويعمل مثبت الشعر على إزالة الملمع من السجاد أو القماش دون تغيير لونه.مزيلات الصوياأصبح فول الصويا هو المكون المفضل في صناعة مزيلات طلاء الأظافر الخالية من الأسيتات،و المزيلات التي تحتوي على فول الصويا ، لن تتفاعل بالسرعة نفسها للأسيتون، ولكنها خيار ألط قد تحتاجين إلى الانتظار لمدة 45 ثانية بعد وضع مزيل الصويا قبل أن تتمكني من فرك أظافرك بقطعة قطن.كيفية إزالة المانكيير بدون أسيتونلاتعرف الكثير من النساء كيفية إزالة المانكيير بدون أسيتون مما يجعلهن يضطرن لاستخدام هذا المنتج بالرغم من أضراره العديدة للأظافر والصحة العامة.نعرض لكم بعض الطرق التى تساعد على إزالة المانكيير بدون أسيتون ، وهى:مزيل العرقيمكن إزالة طلاء الأظافر باستخدام مزيل العرق كل ماعليك فعله أن تقومي برشه على أظافرك وافركي بقطعة قطن وقد يستغرق هذا أكثر من محاولة ، وقتًا أطول قليلاً من المزيلات المعتادة.العطوربنفس طريقة مزيل العرق فقط رشي القليل من العطر المفضل لكي على مناديل ورقية وافركي طلاء الأظافر جيدا.طبقة مانكييرضعي طبقة علوية من المانكيير على الطبقة القديمة، وكل ما عليك فعله هو وضع الطبقة العلوية على طلاء الأظافر ومسحها سريعًا بقطعة قطن ويجب أن تكون الطبقة العلوية مبللة مما يساعد على تقشير الطلاء.طريقة إزالة المانكيير بالفازلينترغب الكثير من الفتيات والنساء فى معرفة طريقة إزالة المانكيير بالفازلين لأنهمن أكثر المواد التجميلية المفيدة لصحة الأظافر والبشرة ومتوفرة بسهولة في أى مكان.المكوناتكمية من الفازلينالصابونالماءطريقة إزالة المانكيير بالفازلين :ضعي كمية وفيرة من الفازلين على المنطقة المصابة من الجلد.افركي الفازلين في حركات دائرية ودلكي به غراء الظفر الجاف.استمر في القيام بذلك لبضع دقائق حتى تلاحظ أن طلاء الأظافر يبدأ في التلاشي.بعد أن يزيل الفازلين طلاء الأظافل اغسلي يديك جيدًا بالماء والصابون للتخلص من أي بقايا.قومي بترطيب الأظافر بعد إزالة المانكيير باستخدام كريم مرطب لليدين ويفضل أن يكون غني بالكالسيوم والزيوت المغذية التي ستجعل يديك ناعمة للغاية.نوع من السرطان ينمو تحت الأظافر.. ما هي أبرز أعراضه ؟نصائح لتقوية الأظافر الهشة متغيرة اللونطريقة إزالة المانكيير بالمعجونتعد طريقة إزالة المانكيير بالمعجون من أكثر الطرق الشعبية الفعالة فى إزالة طلاء الأظافر بشكل سريع وجيد ولكن لتحقيق ذلك يجب استخدامه بطريقة صحيحة.استخدام معجون الأسنان لإزالة طلاء الأظافركل ما تحتاجه هو القليل من معجون الأسنان لإزالة طلاء الأظافر، على الرغم من أنه يمكنك استخدام أي معجون أسنان تستخدمه بانتظام لأسنانك، إلا أنه يعمل بشكل أفضل إذا كان أبيض اللون لأنه يحتوي على أسيتات الإيثيل الموجودة في معظم مزيلات طلاء الأظافر، ونتيجة لذلك يمكن استخدامه بشكل فعال لإزالة طلاء الأظافر.اليك طريقة إزالة طلاء الأظافر بمعجون الأسنان :خذ القليل من معجون الأسنان على أطراف الأصابع أو راحة اليدينوقومي بتغطية كل الأظافر بمعجون الأسنان باستخدام الأصابع أو كرة قطنيةافركي الأظافر بمعجون الأسنان أو اكشطيها جيدا باستخدام مبرداستمر في الفرك أو الكشط حتى يتم إزالة طلاء الأظافر بالكاملاغسل يديك وتأكد من إزالة طلاء الأظافر بالكامل وكرري العملية إذا لزم الأمربمجرد إزالة كل طلاء الأظافر واغسلي يديك بالماءضع مرطبًا للاحتفاظ بالرطوبة المفقودة على أظافرك ويديك جيداطريقة أخرى لإزالة طلاء الأظافر بالمعجونفرك القليل من معجون الأسنان على طلاء الأظافر بفرشاة أسنان قديمة جيدا حتى تتم إزالته نهائيا ثم اغسلي يديك جيدا وذلك لأن معجون الأسنان يحتوي على أسيتات الإيثيل الموجودة أيضًا في مزيل المانكيير .