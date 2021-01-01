

أسياخ الدجاج المقلية أسياخ الدجاج المقلية

تعد أسياخ الدجاج من الأكلات التي يميل الكثير من الأطفال إلى تناولها، وتفضل الكثير من السيدات إعداد الطعام في المنزل حفاظا على سلامة أطفالها وصحتهم.



وإليك طريقة عمل أسياخ الدجاج المقلية بالخطوات..



مقادير أسياخ الدجاج المقلية

٤ صدور دجاج

قد يعجبك أيضا...

١ ملعقة صغيرة بودرة بصل١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم١ ملعقة صغيرة زعتر١ ملعقة صغيرة بابريكا٢ ملعقة صغيرة صلصة حارةملح وفلفل١ ملعقة صغيرة مسطردة٢ ملعقة كبيرة عسل٣ بيضكوب دقيقبقسماطزيت للقليللتقديمبطاطس محمرةطريقة تحضير أسياخ الدجاج المقلية1- تتبل صدور الدجاج ببودرة ثوم وبودرة بصل وزعتر وبابريكا وصلصة حارة وملح وفلفل ومسطردة وعسل ويفضل أن تترك في التتبيلة2- ثم تقطع مكعبات وتوضع في أسياخ وتغلف بالبيض والدقيق والبقسماط3- تقلى في زيت غزير حتى تأخد لونا ذهبيا4- ثم تقدم أسياخ الدجاج مع بطاطس محمرة.