أسياخ الدجاج المقلية
تعد أسياخ الدجاج من الأكلات التي يميل الكثير من الأطفال إلى تناولها، وتفضل الكثير من السيدات إعداد الطعام في المنزل حفاظا على سلامة أطفالها وصحتهم.
وإليك طريقة عمل أسياخ الدجاج المقلية بالخطوات..
مقادير أسياخ الدجاج المقلية
٤ صدور دجاج
١ ملعقة صغيرة بودرة بصل
١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم
١ ملعقة صغيرة زعتر
١ ملعقة صغيرة بابريكا
٢ ملعقة صغيرة صلصة حارة
ملح وفلفل
١ ملعقة صغيرة مسطردة
٢ ملعقة كبيرة عسل
٣ بيض
كوب دقيق
بقسماط
زيت للقلي
للتقديم
بطاطس محمرة
طريقة تحضير أسياخ الدجاج المقلية
1- تتبل صدور الدجاج ببودرة ثوم وبودرة بصل وزعتر وبابريكا وصلصة حارة وملح وفلفل ومسطردة وعسل ويفضل أن تترك في التتبيلة
2- ثم تقطع مكعبات وتوضع في أسياخ وتغلف بالبيض والدقيق والبقسماط
3- تقلى في زيت غزير حتى تأخد لونا ذهبيا
4- ثم تقدم أسياخ الدجاج مع بطاطس محمرة.
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