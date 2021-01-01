ماهو الهربس ومخاطره على الأطفال

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فيروس الهربس البسيط يعتبر عدوى شديدة الانتقال شائعة ومتوطّنة في جميع أنحاء العالم، وتكتسب معظم أنواع عدوى فيروس الهربس البسيط، أثناء مرحلة الطفولة وتمتدّ العدوى طيلة العمر، والغالبية العظمى من حالات عدوى فيروس الهربس البسيط هي حالات هربس فموي (حالات عدوى في الفم أو حوله).إليك ما هو الهربس وأهم أسباب الإصابة بها وعلاجات سريعة من مطبخك لتقليل أعراضه المزعجة



أسباب الهربس

أما عن أسباب الإصابة بالهربس فوفقا لموقع femina.in عندما يكون فيروس الهربس البسيط موجودًا على الجلد ، يمكن أن ينتقل بسهولة من شخص لآخر من خلال ملامسة الجلد الرطب للفم .



قد ينتشر الفيروس أيضًا من خلال ملامسة مناطق أخرى من الجلد والعينين، ولا يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس الهربس البسيط عن طريق لمس شيء أو سطح ، مثل حوض الغسيل أو المنشفة.

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كما يكون الفيروس أكثر عدوى بين الوقت الذي تظهر فيه الأعراض لأول مرة وعندما تلتئم ، يمكن لأي شخص أن ينقل الفيروس عندما لا تكون الأعراض موجودة.أعراض الهربسقال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن فيروس الهربس البسيط يعتبر عدوى شديدة الانتقال شائعة ومتوطّنة في جميع أنحاء العالم، وتكتسب معظم أنواع عدوى فيروس الهربس البسيط، أثناء مرحلة الطفولة وتمتدّ العدوى طيلة العمر، والغالبية العظمى من حالات عدوى فيروس الهربس البسيط هي حالات هربس فموي (حالات عدوى في الفم أو حوله).أضاف خبير المناعة في تصريحات لـ صدى البلد، أن تشمل أعراض الهربس ظهور بثور أو قُرحات مؤلمة في مكان العدوى، حالات عدوى الهربس تكون مُعدِية عند ظهور أعراض لكنّها قد تنتقل كذلك إلى أشخاص آخرين في غياب أي أعراض.وعدوى الهربس بنوعيه الفموي والتناسلي عديمة الأعراض أو لا يتم التعرُّف عليها في أغلب الأحيان، لكنها قد تسبّب أعراضاً على شكل بثور أو قُرحات مؤلمة في مكان العدوى، تتراوح درجتها من طفيفة إلى حادة.مخاطر تقبيل الأطفال1- RSV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي)RSV هي حالة خطيرة للغاية وقد تكون قاتلة ويمكن أن تنتقل من خلال الاتصال الجسدي أو من خلال مرور الرذاذ التنفسي المصابة عن طريق السعال أو العطس، حتى لو كنت لا تشعر بالطقس ، إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بنزلة برد أو التهاب في الجيوب الأنفية ، فمن الضروري للغاية عدم حمل ولمس ولا سيما تقبيل المولود أو الرضيع، يمكن أن يسبب RSV مشاكل خطيرة في التنفس ويمكن أن يؤثر أيضًا على القلب والدماغ.2- ضعف جهاز المناعةيولد الأطفال حديثو الولادة ولديهم أجهزة مناعية متطورة تعمل بجد للحفاظ على أجسامهم الصغيرة من محاربة الأمراض والعدوى، خلال الأشهر القليلة الأولى من الحياة ، يكون الأطفال في أكثر مراحلهم ضعفًا لذلك من الأفضل عدم تقبيلهم.3- ردود الفعل التحسسيةتقبيل الطفل بعد تناول الطعام أو وضع بعض كريمات البشرة يمكن أن تسبب أو تهيج حساسية الطعام لدى الأطفال حديثي الولادة، يمكن أن تتسبب منتجات العناية بالبشرة أيضًا في التعرض لمواد كيميائية ضارة بشكل خطير.4- مرض اليد و القدم و الفميعد مرض اليد والقدم والفم أمرًا شائعًا ، ولكن هناك طرقًا لمنع طفلك من الإصابة به أو نقل المرض للآخرين، اليد والقدم والفم فيروس يسبب تقرحات وطفح جلدي حول الفم واليدين والقدمين ومنطقة الساق، على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بأمراض اليد والقدم والفم ، إلا أنه أكثر شيوعًا عند الأطفال دون سن العاشرة، على الرغم من أنه لا يهدد الحياة عادةً ، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل عند الرضع الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة .5- بثور الحمىمن أكثر المخاطر التي تأتي من تقبيل الأطفال نقل بثور الحمى ، والمعروفة أيضًا باسم قرح الزكام، يسبب HSV 1 ظهور بثور حمى حول فم الطفل ويمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم ، حتى الدماغ، كما أن قروح البرد شائعة جدًا لدى العديد من الأفراد ، لذا يجب أن ينتبه الجميع قبل الذهاب لتقبيل الطفل.