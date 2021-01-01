المعمول بالعجوة في المنزل .. طريقة سهلة



المعمول بالعجوة المعمول بالعجوة



المعمول من الحلويات المميزة والشهرة في الدول العربية، ويمكن تقديم المعمول بالكثير من الحشوات المختلفة التي يفضلها الكبار والصغار، ونقدم لك أشهر وأسهل الوصفات لتقديم المعمول لأسرتك في المنزل بالخطوات.



1- طريقة عمل المعمول بالعجوة للشيف نجلاء

مقادير معمول

3 كوب دقيق



نصف كوب سمن

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نصف كوب زبدة2 بيضةنصف كوب سكر بودرةفانيليانصف ملعقة صغيرة حبهان مطحونملعقة صغيرة بيكنج بودررشة ملحعجوةماء زهرطريقة تحضير معمول1- تخلط السمنة والزبدة والسكر البودرة ثم يضاف الحبهان والفانيليا والبيض2- يخلط الدقيق و البيكنج بودر ورشة الملح ويضاف خليط الدقيق ويقلب3- تخلط العجوة مع ماء الزهر وتشكل كرات4- يشكل العجين فى قالب المعمول و يحشى بكرات خليط العجوة5- يرص في صينية ويدخل الفرن حتى النضج ثم يقدم2- طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالممقادير المعمولالعجينة :3 كوب دقيق1/2 كوب زبادي1كوب زبدة لينة1/4كوب سكر ناعم بودرة1/4 ملعقة صغيرة محلب ناعمالحشو :500جرام تمر1ملعقة كبيرة زيت زيتون1ملعقة صغيرة هيل1ملعقة صغيرة قرفةطريقة تحضير المعمول1- في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الزبادي، الزبدة، السكر والمحلب، ثبتي مضرب العجين وشغلي على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق لتحصلي على معجون ناعم.2- غطي المعمول واتركي العجينة لترتاح لمدة ساعة3- أحضري قوالب المعمول، او ملقط للنقش4- سخني الفرن على درجة حرارة 1805- احضري صواني واسعة وضعي فوقها قطعة من ورق الزبدة.6- خذي قليل من عجينة المعمول واعملي في وسطها تجويف وضعي التمر ثم اجمعي العجينة فوق التمر ليتغطى تماما.7- ضعي العجينة المحشيه في قالب المعمول مع الضغط عليها بخفة.8- اخرجي المعمول من القالب ثم ضعيه متباعدا علي الصواني.9- اخبزي المعمول الى أن يصبح ذهبي اللون، دعيه يبرد ثم انثري بعض السكر الناعم.الحشو: في طبق ضعي التمر، زيت الزيتون والهيل والقرفة، قلبي ليختلط.3- طريقة عمل المعمول بالعجوة السودانيمقادير المعمول بالعجوةكوب سمن2 كوب دقيق2 كوب سيمولينا ناعمسكر بودرهنصف كوب لبنملعقة صغيرة بيكنج بودرملعقة كبيرة ماء زهررشة ملحنصف كيلو عجوةملعقة كبيرة حبهان مطحونملعقة كبيرة ماء زهرسكر بودرهطريقة تحضير المعمول بالعجوة1- اخلطي الدقيق والسمولينا ثم ضيفي السمنة وافركي الخليط بهدوء حتى يتغلف كل الدقيق والسمولينا بالسمنة2- ضيفي السكر واللبن وماء الزهر والبيكنج بودر ورشة الملح وقلبي جيدا حتى تمتزج كل المكونات وتصبح عجينة قابلة للتشكيل3- ضعي قطعة من العجينة في قالب كيك صغير ثم جزء من الحشوة ثم تغطى بجزء اخر من العجينة4- ادخليها الفرن على درجة 180 حتى اللون الذهبي ثم رشيها بالسكر البودرةطريقة تحضير الحشوة5- اخلطي العجوة وماء الزهر وبودرة الحبهان وتعجن جيدا ثم تكور كرات صغيرة وتستخدم لحشو المعمول4- طريقة عمل معمول التمر سهلمقادير المعمول بالتمر750 جرام سميدثلاثة أرباع كوب سمنربع كوب سمنربع كوب زيتماء وردملعقة كبيرة لبن بودرةملعقة كبيرة خميرةحشوة التمرنصف كيلو عجوةنصف كوب زيتنصف كوب سمنملعقة صغيرة جوزة الطيبملعقة صغيرة بهاراتربع كوب ماءطريقة تحضير المعمول بالتمر1- تسخن السمنة البلدي والبقري قليلا على النار2- يخلط السميد مع اللبن البودرة و الخميرة وماء الورد ثم تضاف السمنة و الزيت و يقلب3- تترك العجينة لترتاح لمدة 3 أو 4 ساعات4- يضاف الى العجينة ماء بالتدريج ثم تشكل كرات5- يحشى المعمول بالتمر و يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180طريقة تحضير حشوة التمر6- يضاف القليل من السمنة و الزيت الى التمر و القليل من البهارات و جوزة الطيب7- يضاف اليها ماء حتى تتكون لديكي عجينة لينة5- طريقة المعمول الهشمقادير معمول مد بالقشدة400 جرام سميد100 جرام دقيق100 جرام سمن50 جرام لبنفستقملعقة صغيرة بيكربوناتوربع ملعقة خميرة50 جرام سكر40 جرام قشدةطريقة تحضير معمول مد بالقشدة1- يخلط السميد مع السمنة ثم يترك ليرتاح حوال ساعتين2- يضاف الدقيق، السكر، الحليب، البيكينج صودا، والخميرة3- يفرد في قالب بايركس ثم تضاف طبقة من القشدة4- يرش الفستق5- تضاف طبقة من العجين ثم يرش الفستق على الوجه6- يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون يترك ليبرد تماماوصفة أخرىمقادير المعمول1 كيلو دقيق500 جرام زبدةنصف ملعقة خميرة2 ملعقة كبيرة سكر بودرة300 جرام سيمولينانصف كوب ماءللحشوة200 جرام فستق مجروش خشن1 ملعقة ماء ورد200 جرام سكرطريقة تحضير المعمول1- يخلط الدقيق مع السيمولينا ثم يضاف السكر البودرة والخميرة2- ثم تضاف الزبدة وتبث العجينة باليد مثل الكسكسي3- ثم يضاف الماء وسوف تكون العجينة لينة4- تقطع العجينة ثم توضع الحشوة ثم تغلق وتشكل حسب الرغبة5- وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم ويزين بالفسدق المجروش