تعرف علي فواد شفط الدهون بالفيزر

صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحي التجميل، أن أول أنواع شفط الدهون هو أقدمها وأكثر شيوعًا كما يعد أقلها تكلفة، وهو شفط الدهون التقليدي، عبر حقن محلول معقم في المنطة التي تريد إزالة الدهون منها، وهذا المحلول هو خليط من عقار الليدوكائين والإبينافري بالإضافة إلى المياه المالحة، ويعمل هذا المحلول على شفط الدهون بسهولة، كما أن مخاطره قليلة والشعور بالألم فيه قليل أيضا.
وقال الدكتور هيثم النجار، أن عمليات شفط الدهون بالليزر هي خطوات يتبعها طبيب الجراحة والسمنة عبر استخدام الليزر بأشعته القوية، لإنتاج درجات حرارة مرتفعة عبر الطاقة المتولدة، وتلك الحرارة تكون كافية لإذابة الدهون بسهولة، وتلك العملية تشهد استخدام الموجات الصوتية تحت الجلد مباشرة.
وأضاف الدكتور هيثم النجار، أن العديد من الناس يظنون أن عمليات شفط الدهون بالفيرز هي المنقذ من تلاحم الدهون على بطونهم وأجنابهم وكل مكان يعانون من زيادة السمنة به، ويرونه طريقا سهلا لمستقبل بلا سمنة، وتعد نتائج عملية شفط الدهون دائمة في حال المحافظة على الوزن، حيث أنه في حال زيادة الوزن سوف تتشكل خلايا دهنية جديدة، لكن توزيعها سيختلف عن السابق، لذلك من المهم الحفاظ على ثبات الوزن من خلال، ممارسة التمارين الرياضة، اتباع نظام غذائي صحي لا يسبب السمنة.
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