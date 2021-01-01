

تعرف علي فوائد العنب للمعدة تعرف علي فوائد العنب للمعدة

العنب من الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفوائد وأهمها الجهاز الهضمي، وتشكل تريليونات الكائنات الحية الدقيقة في القولون عضوًا جديدًا لا يُصدق يقوم بتدريب جهاز المناعة ، ويؤثر على وزن الجسم ، بل ويساعد على حمايتك من الأمراض.



لهذا السبب من المهم تغذية البكتيريا النافعة بالبريبايوتكس ، ومعظمها غني بالألياف الغذائية الموجودة في النباتات ، مثل معظم الفواكه مثل العنب.



1- العنب وجرثومة المعدة

يشتهر العنب بأنه غني بمضادات الأكسدة التي تمنع تلف الجسم على المستوى الخلوي ، وكذلك فيتامين C و K.

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يعتبر العنب البري أيضًا من البريبايوتيك المعروف جيدًا - حيث أن استهلاكه في شكل طازج ومجمد ومجفف ومكمل يدعم الهضم الصحي ويحارب الالتهاب و dysbiosis الأمعاء، كما يسمح محتواها الغني بالألياف بتزويد فنجان واحد منه بنسبة 14٪ كاملة من مدخولنا اليومي من الألياف.2- العنب وقرحة المعدةالعنب يمكن أن يعالج أو يمنع مشاكل المعدة، ويعتبر العنب من المشروبات اللذيذة وله العديد من الفوائد الصحية ، ولكن لا يوجد دليل على أنه يمكن أن يوقف اضطرابات المعدة.يغير عصير العنب مستوى الحموضة أو درجة الحموضة في معدتك، ويمكن لعصير العنب أن يحد من عدد الجراثيم في معدتك التي تجعلك مريضًا.لكن عصير العنب خفيف جدًا بحيث لا يغير درجة حموضة معدتك بشكل ملحوظ، كما إنها حمضية قليلاً فقط ويمكن أن تخفض درجة الحموضة في معدتك قليلاً ، لكن هذا التغيير لن يستمر طويلاً.أيضًا ، تتكاثر فيروسات المعدة عادةً في أمعائك ، والتي تحتوي على درجة حموضة أكثر حيادية من معدتك.ويحتوي العنب على خصائص مضادة للفيروسات لاحتوائه على الكثير من فيتامين سي، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة ذات التأثيرات المضادة للفيروسات التي يمكن أن توقف الفيروسات المسؤولة عن حشرات المعدة ، لكن العنب لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين سي لوقف أو منع انفلونزا المعدة.3- هل العنب يسبب الحموضةالإفراط في تناول الفاكه يمكن أن يضر أيضًا النتيجة الرئيسية لتناول الكثير من العنب هي الحجم ، فهي صغيرة جدًا وبالتالي يمكن أن تكون خادعة، يمكنك الإفراط في تناول هذه الفاكهة، سيضيف هذا إلى السعرات الحرارية التي تستهلكها وبالتالي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على صحتك.4- العنب وجرثومة المعدةيمكن لبذور العنب غير المهضومة أن تسبب آلامًا خطيرة في البطن وفي الحالات الشديدة تؤدي إلى التهاب الزائدة الدودية، قد تعاني أيضًا من القولون العصبي ، وهي متلازمة ناتجة عن الإفراط في استهلاك العنب مما يؤدي إلى عدم الراحة في منطقة البطن.5- أضرار العنب للمعدةالعنب على نسبة عالية من السكر الطبيعي والاستهلاك الزائد للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدي إلى براز رخو، كما أن العنب غني بالألياف غير القابلة للذوبان ويمكن أن تتداخل جرعة زائدة منها مع عمل الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى الإسهال أو الإمساك.6- الم البطن بعد أكل العنبلا تأكل العنب على معدة فارغة، يمكن أن يسبب الكثير من العنب الحموضة ويتداخل أيضًا مع بطانة الجهاز الهضمي مما يؤدي إلى حدوث صداع في المعدة والقيء، بسبب وجود حمض الساليسيليك ، يمكن أن يسبب العنب تهيج المعدة.7- فوائد العنب وأضراره1- من المعروف أن العنب منخفض السعرات الحرارية ، فهو خالي من الدهون تقريبًا، كما إنها مليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية ومن المعروف تحتوي على مجموعة مختلفة من المعادن التي تساعد في صحتك.على سبيل المثال ، العنب الأحمر مليء بخصائص ريسفيراترول وهو مضاد للأكسدة ، وبالتالي يساعد في الحماية من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض ذات الصلة.2- كلا المتغيرات الخضراء والحمراء مرتبطة بـ بفقدان الوزن بسبب وجود البروتين والألياف، يوصي الأطباء أيضًا بإدراج العنب في نظامك الغذائي للاستمتاع بفوائده الصحية التي لا حصر لها.3- النظام الغذائي المتنوع المليء بالخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي سيعزز جهاز المناعة لديك ، ويساعد على تهدئة المعدة فسيكون جسمك قادرًا على التعامل معه بشكل أفضل ، وستتعافى بشكل أسرع.4- يوفر تناول كوب العنب حوالي ربع احتياجاتك اليومية من فيتامين سي ، وحوالي 20٪ من فيتامين ك ، و 10٪ على الأقل من النحاس، بالإضافة إلى دعم المناعة ، هناك حاجة لفيتامين C لإصلاح الحمض النووي وإنتاج كل من الكولاجين والسيروتونين.5- يساعد فيتامين ج أيضًا على زيادة امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية بشكل كبير ؛ يرتبط ارتفاع مستوى فيتامين ج في الدم بزيادة حرق الدهون ، سواء أثناء التمرين أو أثناء الراحة، فيتامين ك ضروري لتكوين العظام ، والنقص مرتبط بزيادة مخاطر الكسور.6- بالإضافة إلى الفيتامينات C و A المذكورة أعلاه ، وكلاهما حيوي للمناعة ، يدعم العنب جهاز المناعة من خلال خصائصه الطبيعية المضادة للميكروبات، يوفر جزء واحد من الكوب أيضًا حوالي 2 أوقية ونصف من الماء ، وهو أمر مهم للترطيب والدورة الدموية وتدفق الدم الصحي والتخلص من النفايات.7- يحتوي العنب على العديد من مضادات الأكسدة المختلفة ، بما في ذلك الأنواع المعروفة لتقليل الالتهاب ودعم تدفق الدم الصحي ، ترتبط مضادات الأكسدة في العنب أيضًا بتحسين وظائف المخ ، ومكافحة الشيخوخة ، وطول العمر بشكل عام، ثبت أن الكيرسيتين الموجود في العنب الأسود والأحمر يقي من الأمراض التنكسية العصبية ، مثل مرض الزهايمر ، كما تم ربط الكيرسيتين أيضًا بموت الخلايا المبرمج ، وهو تسلسل التدمير الذاتي الذي يستخدمه الجسم لقتل الخلايا المهترئة أو المختلة وظيفيًا.8- الإفراط في تناول العنب يمكن أن يؤدي إلى بعض الحساسية، على الرغم من أنها ظاهرة نادرة ، إلا أن سببها يمكن أن يكون مشكلة، بروتين معين موجود في العنب هو المسؤول عن رد الفعل التحسسي، يمكنك توصيف حساسية العنب من خلال بقع حمراء على جلدك أو صداع شديد وقيء وفي الحالات القصوى نوبة تأقية بسبب صعوبة التنفس، يمكن أن يكون هذا الهجوم مهددًا للحياة .8- العنب والغازاتلا يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف بشكل مذهل ، حيث يوفر كوب واحد من جرام إلى جرامين، لكن الألياف والسوائل الموجودة في العنب تساعد في دعم انتظام الأمعاء ، وتعمل بوليفينول العنب على تحويل بكتيريا الأمعاء بشكل إيجابي بطرق تفيد الصحة، قد يشمل ذلك ازدهار الميكروبات المرتبطة بمناعة أقوى والمزاج الإيجابي.