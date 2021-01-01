تعرفي علي طريقة عمل التوابل فى البيت للمشويات والمقليات



عمل التوابل فى البيت عمل التوابل فى البيت

طريقة عمل التوابل فى البيت بتكلفة أقل فعندما يتعلق الأمر بالتوابل وأنواع الصلصة المختلفة فأن الصلصات محلية الصنع هى الأكثر بحثا مثل توابل صلصة الرانش وتوابل شوربة البصل الآن يمكنك عمل التوابل فى البيت وغير ذلك الكثير في مطبخك!



1-طريقة عمل البهارات السريعه .. توابل التاكو ميكس



1 ملعقة كبيرة من مسحوق الفلفل الحار أحب استخدام مسحوق الفلفل الحار.

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 ملعقة كبيرة كمون مطحون

1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة أو مدخنة

1/4 ملعقة صغيرة فلفل حريف مطحون ، اختياري يمكنك إضافة المزيد حسب مستوى التوابل التي تريدها.

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لن تتوقع .. أفضل 3 توابل لـ علاج التهاب المفاصلمن مطبخك.. 3 توابل تعالج تجلط الدم2- طريقة عمل البهارات المشكلة الايطالية1/4 كوب اوريجانو مجفف2 ملعقة كبيرة من البردقوش المجفف يمكنك استبدال 1 ملعقة كبيرة من الزعتر2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف2 ملعقة كبيرة ريحان مجفف1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل المجفف1 ملعقة كبيرة شمر مطحون ، اختياري يضاف إذا كنت تريد استخدامه في طبق النقانق.3-مكونات البهارات المشكلة للمشويات1 ملعقة كبيرة زعتر مجفف1 ملعقة كبيرة مردقوش مجفف1 ملعقة كبيرة إكليل الجبل المجفف1 ملعقة كبيرة ريحان مجفف1 ملعقة كبيرة بقدونس مجفف1 ملعقة كبيرة طرخون مجفف1 ملعقة كبيرة زهور اللافندر المجففة (اختياري)4- طريقة عمل التوابل فى البيت وتوابل صلصة الرانش2 ملعقة كبيرة بقدونس مجفف2 ملعقة صغيرة ثوم بودرة2 ملعقة صغيرة بصل بودرة1 ملعقة صغيرة شبت مجفف1 ملعقة صغيرة من الثوم المعمر المجفف1 ملعقة صغيرة ملح بحري ناعم1 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج2 ملعقة صغيرة بصل مفروم مجفف (اختياري)لصنع صلصة الرانش الخاصة بكيمكنك تحضير صلصة الرانش اللذيذة عن طريق إضافة بعض من الخلطة المنزلية الخاصة بك إلى نصف كوب من المايونيز الممزوج مع ربع كوب من اللبن الرائب وضع القليل من الكريمة الحامضة أو الزبادي مع الحليب أو الماء وملعقة من التوابل السابقة وبذلك تكون جاهزًة تماما5-طريقة عمل التوابل فى البيت وتوابل فطيرة اليقطين1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة1/4 ملعقة صغيرة من البهارات المطحونة يمكنك استبدال جوزة الطيب.1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون1/8 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون6- مكونات البهارات المشكلة وتوابل الدجاج السبايسى1/2 كوب عصير قصب مجفف أو سكر بني فاتح يمكنك استبدال سكر القيقب.2 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة أو مدخنة1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا1 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم1 ملعقة كبيرة مسحوق فلفل حار1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة1 ملعقة كبيرة بصل بودرة1 ملعقة صغيرة مسحوق خردل جاف7- طريقة عمل البهارات السريعه للمشويات2 ملعقة كبيرة بابريكا حلوة أو مدخنة2 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم1 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة1 ملعقة صغيرة بصل بودرة1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف1 ملعقة صغيرة بقدونس مجففطريقة عمل التوابل8-طريقة عمل التوابل فى البيت للستيك2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا2 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة1 ملعقة كبيرة بصل بودرة1 ملعقة كبيرة رقائق فلفل أحمر مطحون ، اختياري يمكنك البدء بكمية أقل.1 ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة (اختياري)2 ملعقة كبيرة مستديرة من قشر الليمون المبشور2 ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون طازجًا1 ملعقة كبيرة ملح بحري ناعم9- طريقة عمل البهارات السريعه ومزيج حساء البصل3 ملاعق كبيرة بصل مفروم مجفف2 ملعقة كبيرة من مسحوق مرق اللحم البقري يمكنك استبدال 3-4 مكعبات من مرقة اللحم المفروم.1 ملعقة صغيرة بصل بودرة1 ملعقة صغيرة ملح البحر الناعم المطحون يحذف إذا كنت تستخدم مكعبات المرقة.1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون حديثًالتحضير حساء البصل فقط خذ نصف كوب من المايونيز الممزوج مع ربع كوب من القشدة الحامضة وأضف ملعقة من التوابل السابقة1- فى النهاية لطريقة عمل التوابل فى البيت بتكلفة أقل اخلطي جميع المكونات في برطمان صغير بغطاء محكم.2- تأكد من ترك مسافة كافية حتى تتمكن من هز البرطمان لخلط المكونات جيدًا قبل الاستخدام.3- عند استخدام جميع خلطات التوابل ، ابدأ بملعقة صغيرة واعمل على الكمية التي توفر النكهة التي تريدها.4-لعمل تتبيلة السلطة .. باستخدام خليط تتبيلة الرانش ، اخلطي نصف كوب من المايونيز مع ربع كوب من اللبن الرائب. (يمكنك استبدال الكريمة الحامضة أو الزبادي المخفف بالحليب أو الماء بقوام اللبن الرائب). أضف ملعقة صغيرة من مزيج التتبيلة ، واعمل حتى ملعقة كبيرة حتى تصل إلى النكهة المرغوبة.5- لعمل مزيج شوربة البصل والتوابل ، اخلطي نصف كوب من المايونيز مع ربع كوب من القشدة الحامضة. (يمكنك أيضًا استخدام الزبادي اليوناني أو الزبادي العادي بدلاً من القشدة الحامضة.) أضف ملعقة صغيرة من مزيج التتبيلة ، مع المكونات السابقة حتى تصل إلى النكهة المرغوبة.