أسباب تأخر الإنجاب.. استشاري يجيب

قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري الذكورة ، وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة ، إن هناك العديد من الطرق العلاجية التي تعطي نتائج غير مرضية ، ومنها: علاج الخلايا الجذعية أو حقن بلازما أو علاج عن طريق جهاز الخلايا الصدمية.
وأضاف الدكتور أحمد العياشى خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن وجود دوالي في مرحلة المراهقة يمكن أن يؤثر على نمو الخصية أو البلوغ أو على قدرته الإنجابية.
وتابع الدكتور أحمد العياشي، أنه إذا أصيب الطفل في مرحلة المراهقة بمرض الدوالي لابد وأن يتابع مع متخصص ، منوهاً إلى أنه من الممكن أن يحدث رفض طبي لشخص في الكلية العسكرية سواء شرطة أو جيش بسبب نفس الدوالي، ونفس المرض يؤدي به إلى الإعفاء الطبي من الخدمة العسكرية.
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