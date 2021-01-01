ردده بعد الولادة .. دعاء المولود الجديد تعرف عليه



دعاء المولود الجديد دعاء المولود الجديد

دعاء المولود الجديد.. لا شك أن من يرزقه الله عز وجل بمولود يشعر بالسعادة الشديدة لأن إحساس الأبوة أو الأمومة ليس له مثيل فالمال والبنون زينة الحياة الدنيا ، لذا من يرزقه الله عز وجل بمولود تجده حريصا كل الحرص عليه حتى لا يصاب بمكروه ويطلب من الله أن يبارك فيه ويحفظه من كل شر، ودعاء المولود الجديد لم ترد فيه صيغة بعينها في دعاء المولود الجديد عن الرسول - صلّى الله عليه وسلم- لما يمكن أن يتم قوله كدعاء للمولود الجديد؛ لذا يمكن الدعاء للمولود الجديد بالأدعية التالية كما يمكن التهنئة بها أيضاً للمولود الجديد.



1- « بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، وجعله الله مباركاً عليك وعلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم-».



2- « اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى».

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3- « بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك».4- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن».5- « اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم، اللهم فرح به نبيك المختار، واهده لما تعبد يا غفار».الدعاء للمولود الجديد6- « أعيذك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم اجعله أوفر حظاً في الدنيا وفي الآخرة».7- « اللهم اجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون».8- « اللهم اجعله من حراس الدنيا ومن الذاكرين والمذكورين، والطف به يا كريم، اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة».9- «اللهم اجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلّين، اللهم حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، واجعله من الراشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إماماً».10- «اللهم طهّر قلبه، اللهم حصن فرجه، اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نوراً وحكمة، اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحه وأصلح به الأمّة، اللهمّ اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين والمذكورين».11- « اللهم اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، والمجاهدين في سبيلك، والمبلغين عن رسولك - صلى الله عليه وسلم-».12- « اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء صدره، ونور بصره، اللهم افتح عليه فتوح العارفين، وارزقه الحكمة والعلم النافع. اللهم زين أخلاقه بالحلم، وأكرمه بالتقوى، وجمّله بالعافية، واعف عنه».الدعاء للمولود الجديد13- « اللهم ارزقه المعلم الصالح والصُحبة الطيبة، اللهم ارزقه القناعة والرّضى، ونزِّه قلبه عن التعلّق بمن دونك، واجعله ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهم ارزقه حبك وحب نبيك محمّد - صلى الله عليه وسلم-، وحب كل من يحبك، وحب كل عمل يقربهم إلى حبك».14- « اللهم اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته، اللهم افتح عليه أبواب رزقك الحلال من واسع فضلك، واكفه بحلالك عن حرامك، وأغنه بفضلك عمّن سواك، ولا تولّه وليّاً سواك».15- « اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، واكنفه بعزك الذي لا يرام، واحرسه من عيون الإنس والجن ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله مولود خير وبركة، واجعله باراً، وارزقه عافية من عندك يا الله».16- « اللهم اكتب له طول العمر، وحسن العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين، جعله الله من مواليد السعادة، ووفقه للبر والعبادة».17- « أعيذك بكلمات الله التامّة من كلّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين لامة، اللهم أعنّي على تربيته، وتأديبه، وبرّه».الدعاء للأبناءيمكن الدعاء للأبناء بعدّة أدعية، منها:1- «اللهم بارك لي في أولادي ولا تضرّهم، ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. اللهم أعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرّهم واجعل ذلك خيراً لي ولهم».2- « اللهم اجعلنا وإياهم من الموسع عليهم الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ بك، والمجازين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك، المعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك، الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكلّ معصية».3- « اللهم اجعلني وأولادي من المعافين من البلاء برحمتك، المعصومين من الذنوب والزلَلَ والخطأ بتقواك».4- « اللهم إني أحبهم حباً يجهلونه هم وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي لهم وفقهم ويسر أمرهم، وأسعدهم وحقق أمنياتهم واحفظهم، ولا تريني فيهم بأساً يبكيني».5- « اللهم اجعلني وأولادي من الموفّقين للخير والرّشد والصّواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التاركين لكلّ معصية».6- « اللهم يا معلّم موسى وآدم علّمهم، ويا مُفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علّمهم ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم بركات من السّماء والأرض إنّك سميعٌ مجيب الدّعوات».7- « اللهمّ إنّي أسألك لهم قوّة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذّهن، اللهمّ اجعلهم هداةً مهتدين غير ضالّين ولا مضلّين».8- « اللهمّ حَبّب إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهم، وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الرّاشدين، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتّقين إماماً».9- « اللهم افتح علي وعلى أولادي بركات من السماء والأرض، إنّك سميعٌ مجيب الدعوات، اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونوراً لأبصارهم».10- « اللهمّ علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبّك ورغب إليك، اللهمّ جنّبهم الفواحش والمحن، والزّلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن».