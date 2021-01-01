أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى بات قاب قوسين أو أدنى من حسم التعاقد مع بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا المحترف بصفوف برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن بيرسي تاو غاب عن مباراة فريقه الأخيرة الودية مشيرا إلى أن صحيفة الديلى ميل الإنجليزية أشارت إلى أن غيابه جاء بسبب إنهاء إجراءات انضمامه للأهلى خلال الفترة المقبلة .
وشهدت الأيام الماضية، دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل حسم أمر انتقاله للقلعة الحمراء بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أكد رغبته فى ضم تاو فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية والبدنية.
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التعليقات على تفاصيل انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي
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