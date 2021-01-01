تفاصيل انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

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صورة الخبر: النادى الأهلى
النادى الأهلى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى بات قاب قوسين أو أدنى من حسم التعاقد مع بيرسي تاو نجم منتخب جنوب إفريقيا المحترف بصفوف برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن بيرسي تاو غاب عن مباراة فريقه الأخيرة الودية مشيرا إلى أن صحيفة الديلى ميل الإنجليزية أشارت إلى أن غيابه جاء بسبب إنهاء إجراءات انضمامه للأهلى خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية، دخول الأهلى فى مفاوضات قوية مع اللاعب من أجل حسم أمر انتقاله للقلعة الحمراء بناء على رغبة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر والذى أكد رغبته فى ضم تاو فى ظل قناعاته الكاملة بقدراته الفنية والبدنية.

ويعد بيرسي تاو واحدا من أهم لاعبي منتخب جنوب إفريقيا فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها والخبرات الكبيرة التى يتمتع بها، ويطلق عليه البعض ميسي جنوب إفريقيا.

المصدر: elbalad

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