4 ساعات من الجهود المضنية التي بذلها رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء انتصار منصور المدير العام بالاشتراك مع فرق الإطفاء التابعة لشرطة المسطحات المائية ، لمنع امتداد النيران للبواخر النيلية المجاورة للباخرة المحترقة بالزمالك ، حيث نجحوا فى اخماد كرات اللهب التي تعالت بصورة كبيرة نتيجة لوجود كميات هائلة سريعة الاشتعال داخل المركب المحترق.
وكشفت المعاينة الأولية الباخرة النيلية المحترقة عن احتراقها بالكامل ، حيث امتدت النيران تلتهم محتويات 3 طوابق بالباخرة دون اصابات او خسائر فى الأرواح ، وفى انتظار تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق .
فبعد 4 ساعات من العمل فى مكافحة اللسنة اللهب التي تسببت فى إحداث حالة من الفزع لدى سكان حى الزمالك ، نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للبواخر المجاورة للمركب المحترق ، حيث تم الدفع 8 سيارة و 3 خزان مياه بالاشتراك مع 3 لنشات لاحكام السيطرة على النيران .
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التعليقات على باخرة الزمالك المحترقة .. تفحم 3 طوابق وسلامة البواخر المجاورة
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