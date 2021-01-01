باخرة الزمالك المحترقة .. تفحم 3 طوابق وسلامة البواخر المجاورة



باخرة الزمالك المحترقة باخرة الزمالك المحترقة

4 ساعات من الجهود المضنية التي بذلها رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإشراف اللواء انتصار منصور المدير العام بالاشتراك مع فرق الإطفاء التابعة لشرطة المسطحات المائية ، لمنع امتداد النيران للبواخر النيلية المجاورة للباخرة المحترقة بالزمالك ، حيث نجحوا فى اخماد كرات اللهب التي تعالت بصورة كبيرة نتيجة لوجود كميات هائلة سريعة الاشتعال داخل المركب المحترق.



وكشفت المعاينة الأولية الباخرة النيلية المحترقة عن احتراقها بالكامل ، حيث امتدت النيران تلتهم محتويات 3 طوابق بالباخرة دون اصابات او خسائر فى الأرواح ، وفى انتظار تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق .



فبعد 4 ساعات من العمل فى مكافحة اللسنة اللهب التي تسببت فى إحداث حالة من الفزع لدى سكان حى الزمالك ، نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للبواخر المجاورة للمركب المحترق ، حيث تم الدفع 8 سيارة و 3 خزان مياه بالاشتراك مع 3 لنشات لاحكام السيطرة على النيران .

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هرع العاملون من المركب عقب استشعارهم نشوب حريق وفشلهم فى إخمادها فقاموا بالاتصال بالشرطة التى حضرت على الفور وتم فرض كردون أمني حتي تعامل قوات الحماية المدنية مع البلاغ والانتهاء من عمليات التبريد دون خسائر بشرية أو مصابين .تلقت عمليات إطفاء القاهرة، إخطارًا بنشوب حريق داخل باخرة سياحية متوقفة أمام مركز شباب الجزيرة بالزمالك.على الفور تم توجيه 8 سيارات إطفاء، وتم الدفع بـ لانشات إطفاء تابعة لشرطة المسطحات، وتم التعامل الفورى مع النيران قبل أن تمتد لباقي البواخر المجاورة، بعد أن تم إخلاؤها من العاملين فيها.وتبين من المعاينة الأولية احتراق أجزاء كبيرة من الباخرة، وتم إخطار النيابة العامة التي كلفت المعمل الجنائي بالانتقال لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات، واستعجلت تحريات المباحث حول الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.فيما وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة انتقال رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل للاستماع إلى أقوال الشهود على الحادث والعاملين بالباخرة ، وتحرير محضر بالحادث من واقع المعاينة .