تقارير تكشف عن مشروع "غوغل" الذي تستغني فيه عن "سامسونغ" وغيرها من الشركات

كشفت تقارير صحفية عن مشروع جديد لشركة "غوغل" الأمريكية، يمكنها من خلاله أن تستغني عن الشركات الأخرى مثل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "غوغل" تنوي إنشاء مقر جديد في وادي السيليكون في شمال سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن مركزا للأجهزة يغنيها عن الاستعانة بشركات أخرى لتصنيع أجهزتها.
وتصل تكلفة مشروع "غوغل" الجديد إلى أكثر من 389 مليون دلاور أمريكي، وسيشمل أيضا مركزا للبحث والتخطيط.
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