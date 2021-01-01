

تقارير تكشف عن مشروع "غوغل" الذي تستغني فيه عن "سامسونغ" وغيرها من الشركات تقارير تكشف عن مشروع "غوغل" الذي تستغني فيه عن "سامسونغ" وغيرها من الشركات

كشفت تقارير صحفية عن مشروع جديد لشركة "غوغل" الأمريكية، يمكنها من خلاله أن تستغني عن الشركات الأخرى مثل شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "غوغل" تنوي إنشاء مقر جديد في وادي السيليكون في شمال سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن مركزا للأجهزة يغنيها عن الاستعانة بشركات أخرى لتصنيع أجهزتها.



وتصل تكلفة مشروع "غوغل" الجديد إلى أكثر من 389 مليون دلاور أمريكي، وسيشمل أيضا مركزا للبحث والتخطيط.

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وسيختص مركز الأجهزة الجديد بتصنيع قطع أجهزة المساعد المنزلي الذكي "نيست"، وكذلك تصنيع عدد من القطع الخاصة بهواتفها "بيكسل".ولم ترد "غوغل" على طلبات التعليق حول تلك التقارير، واكتفت بالقول إنها ستعلن بصورة رسمية عن أي مشروع حال اكتماله.