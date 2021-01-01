تراجع درجات الحرارة.. الأرصاد تتوقع موعد انتهاء الموجة الحارة

آخر الأخباراخبار مصر › تراجع درجات الحرارة.. الأرصاد تتوقع موعد انتهاء الموجة الحارة

صورة الخبر: تراجع درجات الحرارة
تراجع درجات الحرارة

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بالأمس حدث انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد حتى شمال الصعيد من ثلاث إلى خمس درجات.

وأضافت "منار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة، و32 أو 33 درجة على السواحل الشمالية للبلاد، و38 درجة على شمال الصعيد، و45 درجة على جنوب الصعيد.

وتابعت أن نسب الرطوبة ستجعل الإحساس بالطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل خلال ساعات الليل، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع ستتراوح ما بين 38 إلى 39.

وأكدت أنه مع النصف الثاني من أغسطس سنشهد اعتدالا في الأجواء وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، متابعة أن نسبة الرطوبة ستظل كما هي وستظل مرتفعة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تراجع درجات الحرارة.. الأرصاد تتوقع موعد انتهاء الموجة الحارة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21110

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager