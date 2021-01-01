"مايكروسوفت" تختبر مزايا جديدة على منصتها للألعاب "إكس بوكس"

بدأت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية في اختبار عدد من المزايا الجديدة على منصتها الشهيرة للألعاب "إكس بوكس".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أبرز تلك المزايا الجديدة هو إضافتها لـ"الوضع الليلي"، والذي يمنح المستخدم المزيد من الراحة خلال اللعب أثناء الليل.
وتتضمن تلك الميزة عددا من التقنيات الجديدة، التي اعتمدتها "مايكروسوفت"، أبرزها تعتيم الشاشة وزر الطاقة ،وحتى ضوء وحدة التحكم في "إكس بوكس"، ليقلل مرشح الضوء الأزرق في تقليل إجهاد العين.
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