المركبة Perseverance تفشل في أخذ عينات من تربة المريخ

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المركبة Perseverance تفشل في أخذ عينات من تربة المريخ

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المحاولة الأولى للمركبة المريخية Perseverance في جمع عينات من تربة الكوكب الأحمر باءت بالفشل.

وتشير ناسا في بيانها، "أظهرت البيانات التي أرسلتها المركبة Perseverance إلى الأرض، أن المحاولة الأولى لجمع عينات من تربة الكوكب الأحمر باءت بالفشل، ولم تتمكن من أخذ أية عينة".

ووفقا للبيانات التي أرسلتها المركبة، عملت منظومة جمع العينات بصورة صحيحة كما هو مخطط لها. ولكن القياسات أظهرت عدم وجود التربة في الأنبوب المخصص لجمع العينات، في نهاية العملية.

وتضيف ناسا، سيحلل فريق من المختصين هذه النتيجة.

المصدر: روسيا اليوم

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