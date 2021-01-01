

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Pop 5 سعر ومواصفات الهاتف Tecno Pop 5

الهاتف Tecno Pop 5 هو أحدث هاتف ميسور التكلفة من شركة تكنو يصل مع مواصفات ضعيفة نسبيا تناسب الأشخاص الذين يبحثون عن هاتف جيد للتصفح والتقاط صور بجودة متواضعة بسعر منخفض جدا، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Tecno Pop 5 مع الممزات والعيوب.



المواصفات الكاملة للهاتف

تاريخ التصنيع: أعلنت تكنو عن هذا الهاتف يوم 26 يوليو 2021 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق في نفس اليوم.



الشبكة: الهاتف Tecno Pop 5 يدعم شبكات الاتصال 2G و3G فقط ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: هذا الهاتف يأتي بأبعاد الارتفاع 157.7 × العرض 75.7 وبسمك 9.6 ملم.الشاشة: Tecno Pop 5 يصل مع شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD بحجم 6.1 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل وبجودة HD+.المعالج: معالج الهاتف رباعي النواة ويأتي من فئة Spreadtrum SC7721E المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر والذي يأتي بسرعة 1.3 جيجاهرتز.نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 10 Go edition مع واجهة مستخدم HIOS (مؤهل للحصول على تحديث Android 11 Go edition).الذاكرة: الذاكرة الداخلية للهاتف تكنو بوب 5 تأتي بسعة 16 جيجا بايت والذاكرة العشوائية تأتي بسعة 1 جيجا رام، مع العلم بأن الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة.الكاميرا الخلفية: الهاتف Tecno Pop 5 يحتوي على كاميراتين في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا الثانية عبارة عن كاميرا VGA كما أن هذا الهاتف يحتوي على فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بجانب فلاش LED في الأمام.البطارية: وبخصوص البطارية فهي غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 4000 ملي أمبير.المستشعرات: يضم مستشعرا لبصمات الأصابع مثبتا على الخلف ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه ويدعم كذلك مستشعر مقياس التسارع.مميزات الهاتف Tecno Pop 5حجم الشاشة جيد مقارنة بالسعر كما أنها تأتي بدقة HD+ وتدعم وضع حماية العين والوضع الليلي.يدعم تركيب شريحتي اتصال بجانب كارت ميموري في وقت واحد.البطارية جيدة للغاية في هذه الفئة السعرية وتعمل لأطول فترة ممكنة من الاستخدام ويتم شحنها من خلال منفذ microUSB 2.0.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.مستشعر بصمات الأصابع الموجود في الخلف يقدم أداء سريعا.عيوب الهاتفالكاميرات الخلفية والأمامية ليست جيدة ولكنها ما زالت تقدم أداء مقبولا.المعالج ضعيف لذلك لا تنتظر سرعة في الأداء مع هذا الهاتف.الذاكرة العشوائية صغيرة جدا أصبحنا في عام 2021 وما زال هناك هواتف تصل مع ذاكرة عشوائية بهذه السعة.لا يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف Tecno Pop 5سعر الهاتف Tecno Pop 5 يبلغ حوالي 82 دولارا أمريكيا ما يعادل 1300 جنيه مصري وذلك للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 16 جيجا بايت مع 1 جيجا رام.