"فيسبوك" يعيد سياسة خصوصية منسية منذ 3 سنوات بسبب تركيا

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › "فيسبوك" يعيد سياسة خصوصية منسية منذ 3 سنوات بسبب تركيا

صورة الخبر: "فيسبوك" يعيد سياسة خصوصية منسية منذ 3 سنوات بسبب تركيا
"فيسبوك" يعيد سياسة خصوصية منسية منذ 3 سنوات بسبب تركيا

كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرر أن يعيد سياسة خصوصية منسية لديه منذ 3 سنوات.

وجاء قرار "فيسبوك"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بعد انتقاد مجلس الرقابة في "فيسبوك"، لفقدانه سياسة مهمة منذ 3 سنوات،

وتمثل هذا الأمر بشكل رئيسي، بسبب حذف فيسبوك منشورات خاصة بعبد الله أوجلان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاني، بسبب تصنيفها من قبل "فيسبوك" على أنها "خطيرة".

وأكد مجلس الرقابة أن هذا المنشور المحذوف تناسى سياسية داخلية في "فيسبوك"، بضرورة دعم "السجناء السياسيين"، وعدم تصنيف منشوراتهم على أنها خطيرة، مشيرة إلى أنه كان يمكن أن يتم مراجعة المنشورات التي ترجع إلى عام 2018.

وقدم مجلس الرقابة لـ"فيسبوك" 12 توصية، بكيفية التعامل مع المنشورات المماثلة، التي تتعلق بالسجناء السياسيين.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "فيسبوك" يعيد سياسة خصوصية منسية منذ 3 سنوات بسبب تركيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37796

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager