كشفت تقارير صحفية عالمية أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قرر أن يعيد سياسة خصوصية منسية لديه منذ 3 سنوات.
وجاء قرار "فيسبوك"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بعد انتقاد مجلس الرقابة في "فيسبوك"، لفقدانه سياسة مهمة منذ 3 سنوات،
وتمثل هذا الأمر بشكل رئيسي، بسبب حذف فيسبوك منشورات خاصة بعبد الله أوجلان، أحد الأعضاء المؤسسين لحزب العمال الكردستاني، بسبب تصنيفها من قبل "فيسبوك" على أنها "خطيرة".
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التعليقات على "فيسبوك" يعيد سياسة خصوصية منسية منذ 3 سنوات بسبب تركيا
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