

تسريب قائمة المواصفات الكاملة للهاتف Samsung Galaxy Z Flip3 تسريب قائمة المواصفات الكاملة للهاتف Samsung Galaxy Z Flip3

في ظل استعداد شركة سامسونج للإعلان عن هاتفها القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip3 يوم 11 أغسطس المقبل، ظهر اليوم تسريب جديد يكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الهاتف القادم حيث كشف لنا عن المواصفات الرئيسية للهاتف والصور الرسمية التي توضح تصميم الهاتف من جميع الجوانب. وعلى أي حال دعونا نتعرف الآن على مواصفات الهاتف Galaxy Z Flip3.



المواصفات الرئيسية للهاتف Samsung Galaxy Z Flip3

الشاشة الداخلية لهذا الهاتف تأتي بحجم 6.7 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2640×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز، والشاشة الخارجية بحجم 1.9 بوصة وبدقة 512×260 بكسل بالإضافة إلى أن الزجاج «الخلفي» الذي يطوي إلى النصف مغطى بزجاج Gorilla Glass Victus لزيادة الأمان، وبخصوص الكاميرات فسيصل Samsung Galaxy Z Flip3 مع كاميراتين في الخلف بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 مع دعم OIS للكاميرا الرئيسية وبدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع كما أنه سيضم كاميرا أمامية مثبتة على الشاشة الداخلية بدقة 10 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.



سيتم تشغيل هاتف Samsung Galaxy Z Flip3 بالمعالج Qualcomm Snapdragon 888 المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب 128 أو 256 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و8 جيجا رام من الذاكرة العشوائية (مع العلم أن الذاكرة الداخلية غير قابلة للاتساع) كما أن هذا الهاتف القادم سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.1 وسيحصل على نظام Android 12 فور إطلاقه من جوجل.

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البطارية تأتي بسعة 3300 ملي أمبير تدعم الشحن السريع (لم يتم الكشف عن قوة الشحن) وبخصوص باقي المميزات فتتمثل في مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب ودعم مقاومة الماء بتصنيف IPx8 الذي لا يشمل حماية ضد الغبار ودعم تركيب بطاقتي SIM من نوع nanoSIM أو تركيب شريحة eSIM واحدة.وعلاوة على ذلك فإن السعر المتوقع للهاتف Samsung Galaxy Z Flip3 يبلغ حوالي 1290 دولارا أمريكيا.