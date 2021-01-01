مركبتان فضائيتان تناوران على مقربة فوق كوكب الزهرة

من المقرر أن تمر مركبتان فضائيتان على مقربة من كوكب الزهرة وتفصل بينهما ساعات، هذا الأسبوع، وستناوران لتحصيل القليل من المعلومات الإضافية، وهما في طريقهما للقيام بمهمتيهما الأساسيتين في قلب نظامنا الشمسي.
ويعتزم المسبار "سولار أوربيتر" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية وبالتعاون مع وكالة ناسا، التأرجح حول كوكب الزهرة في وقت مبكر من يوم الاثنين، معتمدا على جاذبية الكوكب للمساعدة في وضعه في مسار لرصد أقطاب الشمس.
وبعد نحو 33 ساعة ستقترب المركبة الأوروبية-اليابانية "بيبي كولومبو" أكثر من الزهرة في مناورة مصممة لمساعدتها على إبطاء سرعتها بشكل حاد وآمن، لتوجيهها صوب مدار كوكب عطارد عام 2025.
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