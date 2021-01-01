

تسريبات تكشف الإعلان الترويجي لتحفة فيفو القادمة هاتف iQOO 8 Pro .. صور تسريبات تكشف الإعلان الترويجي لتحفة فيفو القادمة هاتف iQOO 8 Pro .. صور

وستقدم هواتف فيفو iQOO 8، على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 13 ميجابكسل، بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.



وستحتوى هواتف فيفو iQOO 8 على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط، كما يدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية Gps لتحديد المواقع، كما يحتوي على منفذ شحن من نوع Type-C.



وحتى الآن لم تكشف شركة فيفو عن الأسعار المحتملة ولكن من المتوقع أن تبدأ أسعار هواتف فيفو iQOO 8 من سعر 590 دولار أمريكي أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري.