تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج القادم Galaxy A52s 5G

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة والسعر المحتمل الخاص بهاتف Galaxy A52s 5G من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذي سيصدر بعدد من الإمكانات المتميزة خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن شاشة Galaxy A52s 5G ستأتي بقياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED ، وجودة FHD+ ، مع دعم معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل IP67 لمقاومة المياه والغبار.
وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A52s كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع دعم لتقنية OIS ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.
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