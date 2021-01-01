

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج القادم Galaxy A52s 5G تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج القادم Galaxy A52s 5G

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة والسعر المحتمل الخاص بهاتف Galaxy A52s 5G من شركة سامسونج الكورية الجنوبية والذي سيصدر بعدد من الإمكانات المتميزة خلال الأسابيع المقبلة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن شاشة Galaxy A52s 5G ستأتي بقياس 6.5 بوصة من نوع AMOLED ، وجودة FHD+ ، مع دعم معدل تحديث للشاشة 90 هرتز، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومعدل IP67 لمقاومة المياه والغبار.



وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A52s كاميرا خلفية رباعية الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل مع دعم لتقنية OIS ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل.

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وسيحتوى هاتف سامسونج Galaxy A52s على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، وفتحة للشحن من نوع microSD و مكبرات صوت استريو.وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A52s بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع ذاكرة تخزين تبدأ من سعة 128 جيجا بايت و ذاكرة تخزين عشوائية كبيرة سعة 8 جيجا بايت رام .ومن المحتمل أن هاتف سامسونج Galaxy A52s سيصدر في الأسواق الأوروبية أولا ثم بعدها في باقى الأسواق العالمية بسعر 449 يورو أى ما يعادل حوالي 8000 جنيه مصري ، وذلك لسعة 128 جيجابايت، مع ألوان لأبيض والأخضر والأرجواني والأسود.