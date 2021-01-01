

هاتف Axon 30 يحصل على أول ترقية له بعد إطلاقه هاتف Axon 30 يحصل على أول ترقية له بعد إطلاقه

حصل هاتف Axon 30 المتميز على أول ترقية له بعد إطلاقه رسميا من شركة ZTE حيث تلقى الهاتف تحسين حجم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به بمقدار 8 جيجا بايت رام ، لتصل إلى إجمالي 20 جيجا بايت رام، وهي سعة كبيرة للغاية ستفرق بشكل كبير في سرعة الهاتف.



ووفقاً لموقع "iPhonearena" التقني، فإن شركة ZTE تستخدم تقنية جديدة تتيح تزويد 12 جيجا بايت من ذاكرة العشوائية في الهاتف الذكي، واضافتها لذاكرة الوصول العشوائي التى تأتى مع الهاتف بسعة 8 جيجا بايت، ليصبح Axon 30 أول هاتف يعمل بنظام أندرويد يحمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجا بايت.



حصل هاتف Axon 30 المتميز على أول ترقية له بعد إطلاقه رسميا من شركة ZTE حيث تلقى الهاتف تحسين حجم ذاكرة الوصول العشوائي الخاصة به بمقدار 8 جيجا بايت رام ، لتصل إلى إجمالي 20 جيجا بايت رام، وهي سعة كبيرة للغاية ستفرق بشكل كبير في سرعة الهاتف.

قد يعجبك أيضا...

ووفقاً لموقع "iPhonearena" التقني، فإن شركة ZTE تستخدم تقنية جديدة تتيح تزويد 12 جيجا بايت من ذاكرة العشوائية في الهاتف الذكي، واضافتها لذاكرة الوصول العشوائي التى تأتى مع الهاتف بسعة 8 جيجا بايت، ليصبح Axon 30 أول هاتف يعمل بنظام أندرويد يحمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 20 جيجا بايت.