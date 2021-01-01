تعتبر النسخة سيفيك هي الأشهر وسط عائلة الصانعة اليابانية العريقة هوندا، وامتعت الشركة روادها بالعديد من الإصدارات القوية مثل باقة أكورد وسيتي وغيرهم من الطرازات المتنوعة بين فئة الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، والسيدان، وعلى رأسها السيارة هوندا سيفك موديل 2021، التي تقدم داخل السوق السعودي عبر حزمة من المواصفات القوية.
الاداء الفني لـ هوندا سيفيك موديل 2021
تأتي السيارة هوندا سيفيك موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 123 حصان، و 151 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تنقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 200 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الامكانيات تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 11.6 ثانية.
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التعليقات على مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في السعودية
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