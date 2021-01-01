

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021 في الإمارات.. أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021 في الإمارات..

السيارة تويوتا كورولا هي واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة من قبل الصانع الياباني، حيث تقدم هذه النسخة باسمها العريق عبر اطلالة مختلفة من خلال تاريخها الممتد، بينما تحمل النسخة الحالية لـ موديلات 2021 الكثير من المفاهيم الفنية، إلى جانب التجهيزات المطروحة بين فئة و اخرى، بالإضافة إلى منظومة التحكم و الرفاهية و عناصر الامن السلامة.







يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 في الامارات.

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المواصفات الفنية لـ السيارة تويوتا كورولا موديل 2021تأتي السيارة السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 121 حصان، و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كيلومتر في الساعة، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء من طراز CVT يعمل على الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية قدرها 11 ثانية.كما تتمتع بنسخة اخرى تستمد قوتها من محرك 4 سليندر ايضا، بسعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 168 حصان، عزم اقصى للدوران يقدر بـ 200 نيوتن/متر، إلى جانب سرعتها القصوى و التي تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها تستطيع أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية فقط.و تقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2021 بنسخة هجينه رباعية الاسطوانات، بسعة 1800 سي سي، تنتج قوة 121 حصان، و 142 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيثت تصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد اوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء، كما يمكنها التسارع من نقطة السكون حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.اسعار تويوتا كورولا موديل 2021 في الاماراتالفئة الاولى موديل 2021 بقيمة قدرها 71.900 درهم اماراتي.الفئة الثانية موديل 2021 بقيمة قدرها 77.900 درهم اماراتي.الفئة الثالثة موديل 2021 بقيمة قدرها 78.900 درهم اماراتي.الفئة الرابعة موديل 2021 بقيمة قدرها 83.900 درهم اماراتي.الفئة الخامسة موديل 2021 بقيمة قدرها 95.900 درهم اماراتي.