

مع اقتراب موعد طرحها.. أبرز المواصفات المتوقعة لتيجو 7 برو في السوق المصري مع اقتراب موعد طرحها.. أبرز المواصفات المتوقعة لتيجو 7 برو في السوق المصري





كشف وكيل علامة شيري الصينية في مصر "غبور أوتو" عبر الصفحة الرسمية للعلامة في مصر عن صورة تشويقية لطراز SUV جديد سينضم لعائلة شيري في مصر قريبًا، تاركًا الكثير من التعليقات على المنشور الذي أكد متابعوه أن تيجو 7 برو الجديدة موديل 2021 هي الطراز المنتظر.



وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز مواصفات النسخة الـ PRO من تيجو 7 بنسختيها الصينية والسعودية، والتي لم يكشف بعد "غبور" عن أية مواصفات أو أسعار لها، أو حتى عن موعد طرحها الرسمي في السوق المحلي.

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الفئات والأسعار:تطرح شيري تيجو 7 برو بنسختها الصينية بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، تبدأ أسعارها من 99.800 يوان صيني (ما يعادل 250.000 جنيه مصري بدون إضافة الضرائب والجمارك) وتصل لـ 115.800 يوان صيني (أي ما يعادل 280.000 جنيه مصري بدون إضافة الجمارك والضرائب).بينما تتوافر حاليًا شيري تيجو 7 برو في الأسواق السعودية بفئتين، وبأسعار تبدأ من 76,475 ريال للفئة الأولى شاملة الضرائب (أي ما يعادل 320.000 جنيه مصري بدون إضافة الضرائب والجمارك)، مع إمكانية إضافة لون مختلف للسقف بزيادة 1380 ريال (5777 جنيه مصري) ، أما الفئة الثانية فتطرح بتجهيزات أعلى وبسعر 81,190 ريال سعودي (أي ما يعادل 400.000 جنيه مصري تقريبًا بدون إضافة الجمارك والضرائب)، مع إمكانية الحصول على سقف بلون مختلف بإضافة 1380 ريال على سعر السيارة الرسمي.ومن المتوقع أن تطرح تيجو 7 برو في السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بدون إضافة لون سقف مختلف، إلا أن "غبور أوتو" وكيل العلامة التجارية الصينية لم يكشف بعد عن أية تفاصيل تتعلق بعدد الفئات أو الأسعار الرسمية.الأبعاد والمساحات:الطول الكلي4470 ممالعرض الكلي1837 ممالارتفاع الكلي1670 ممطول قاعدة العجلات2670 ممالخلوص الأرضي196 مممساحة الصندوق الخلفي414 لتر قابل للزيادة مع طي الكنبة الخلفية ليصل لـ 1100 لترالمحرك ومنظومة الحركة ونظام التعليق:ووفقًا للموقع الرسمي العالمي لعلامة شيري الصينية فإن تيجو 7 برو تطرح بمنظومة حركة مكونة من خيار وحيد من المحركات بسعة 1.5 مزود بشاحن تربو مع نظام الحقن متعدد النقاط للوقود، ويتصل بخيارين من نواقل الحركة، الأول أوتوماتيكي تقليدي من 6 سرعات من إنتاج شركة أيسين اليابانية، والخيار الثاني هو ناقل حركة متغير مستمر CVT يحاكي في أداءه الـ 9 نقلات محسن، لينحك كفاءة في التنقل بين السرعات بنسبة 92.5% وتوفير في معدل استهلاك الوقود بنسبة 7% ليصبح معدل استهلاك البنزين لكل 100 كيلومتر 6.8 لتر.توفر هذه المنظومة قوة حصانية تصل لـ 156 حصان، وعزم دوران أقصى 210 نيوتن/متر عند 1750 لفة/دقيقة.ويتوقع أن تطرح تيجو 7 برو في السوق المحلي بنفس تلك المواصفات، غير أنه لم يحسم بعد ما إذا كان ناقل الحركة CVT أم اوتوماتيكي تقليدي، أم ثنائي القابض، لكن المؤشرات الأقرب تشير لاستخدام ناقل الحركة الـ CVT المستخدم في نسخة السوق السعودي.يعتبر نظام التعليق في تيجو 7 برو أحد أبرز نقاط قوتها، حيث تتمتع بقاعدة بناء T1X المميزة من الصانع الصيني شيري، والتي تمنح السيارة إرتفاعًا أفضل للمقاعد الأمامية والخلفية، وخلوص أرضي أعلى يصل لـ 21 سم كحد أقصى، إلى جانب أداءً أفضل على الطرق الوعرة من خلال تعليق خلفي منفصل متعدد النقاط Multi Link ونظام تعليق أمامي منفصل أيضًا من نوع Macpherson.عوامل السلامة والأمان:وفقًا لنسخة السوق السعودي من شيري تيجو 7 برو فإن السيارة مزودة بمجموعة أساسية من عوامل السلامة والأمان والتي من المرجح أن تكون متاحة في نسخة الأسواق المصرية، حيث يتوفر في تيجو 7 برو مثبت سرعة، مع جهاز قياس ضغط الإطارات، إلى جانب أنظمة فرامل متعددة تشمل فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعد الفرملة BA.أما أنظمة المساعدة في القيادة فتشمل كاميرا محيطية 360 درجة (يتوقع أن تكون في الفئة الأعلى فقط) ونظام التحكم في العزم TC ونظام المساعدة في الصعود والهبوط من المرتفعات.. أما في مقصورة الركاب، فتتمتع تيجو 7 برو في الأسواق السعودية بـ 6 وسائد هوائية (أمامية، جانبية، ستائرية) إلى جانب أماكن تثبيت كرسي الأطفال في السيارة ISOFIX.التجهيزات الخارجية:تتمتع السيارة بخطوط تصممة معبرة عن علامة "شيري" إلى حد بعيد، فمن الأمام تبرز المصابيح الأمامية بإضاءتها الـ LED (في الفئة الأعلى) مع إضاءة نهارية منفصلة، ومن الجانب، تكسب الجنوط بقياس 18 بوصة السيارة مظهرًا رياضيًا، مع مرايا جانبية كهربائية التعديل (ويتوقع أن يكون الضم أوتوماتيكيًا في الفئة الاعلى) بينما تأتي نسخة السوق السعودي بإمكانية اختيار لون سقف مختلف عن لون السيارة، أو بلون واحد حسب الفئة.في الفئة الأعلى، يتوقع أن يتم تزويدها بفتحة سقف بانورامية، بينما في الخلف، ستطرح الفئتين بحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية (أو منظومة رؤسة 360 درجة) ، مع مصابيح خلفية ليد، متصلة بشريط إضاءة LED أشبه بالموجود في تيجو 8 في تصميمه.التجهيزات الداخلية:أبرز التجهيزات الداخلية تظهر في التابلوه الأمامي، وهي شاشة الترفيه بقياس 10.25 بوصة، وتدعم الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنيات Apple carplay و Android Auto إلى جانب ضبط كرسي السائق في 6 اتجاهات كهربائيًا كميزة إضافية في الفئة الأعلى.في النسخة الصينية، تتمتع شيري تيجو 7 برو بشاشة للتحكم في نظام التكييف بقياس 8 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بقاس 12 بوصة، مع نظام إدارة المحرك من خلال الزر الخاص، ونظام دخول السيارة بدون استخدام المفتاح.