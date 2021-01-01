أول حادث تويوتا لاندكروزر 2022 بعد توصيلها بأسبوع

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صورة الخبر: أول حادث تويوتا لاندكروزر 2022 بعد توصيلها بأسبوع
أول حادث تويوتا لاندكروزر 2022 بعد توصيلها بأسبوع

بعد أسابيع من الكشف عن تويوتا لاندكروزر الجديدة، فقد وقع أول حادث لاندكروزر 2022 مع أحد ملاكها الجدد.

تظهر الصور أن تويوتا لاندكروزر بيضاء اصطدمت بسيارة تويوتا كامري رمادية. وتعرضت الأولى لأضرار جسيمة في الصدام الأمامي والجانب. بينما تضررت الثانية في زاويتها. وخرجت الوسائد الهوائية في كلا السيارتين غير أن أحداً لم يتعرض لأذى.

يبدو أن مالك السيارة الجديدة لم يحظ بوقت طويل من السعادة، يقال أن السيارة لم تكد تمض أسبوعاً على الطريق قبل الحادث.

المصدر: سعودى شفت

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